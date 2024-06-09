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لأول مرة.. روبوت يمشي كالإنسان على سور الصين العظيم

لأول مرة.. روبوت يمشي كالإنسان على سور الصين العظيم
9 يونيو 2024 11:13

أصبح الروبوت "XBot-L" الذي أنتجته شركة "Robot Era" الصينية، أول روبوت في العالم يمشي بأقدامه على سور الصين العظيم.
وذكر خبراء في الشركة، أن الروبوت أظهر خلال المشي على السور استقراراً وقدرة على المناورة، وسار بثقة على السور وصعد الدرج بنجاح.

ويشير الخبراء إلى أن تكنولوجيا "Perceptive RL" تسمح للروبوت بالتعرف على الوسط المحيط واتخاذ القرار في مناطق غير مألوفة، بحيث يمكنه تحليل نوعية وجودة الطريق وتغيير مشيته في الوقت المناسب.

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يذكر أن معهد علوم المعلومات التابع لجامعة تشينخوا هو الذي أسس شركة "Robot Era" وأن من المتوقع أن يحصل الروبوت "XBot-L" على مهارات جديدة، مثل استخدام المصعد، كما تنوي الشركة تصميم روبوت بشري أكثر تطورا.

المصدر: وام
الصين
سور الصين العظيم
الروبوتات
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