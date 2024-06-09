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نبتة "خارقة" تحارب تلوث الهواء

نبتة "خارقة" تحارب تلوث الهواء
9 يونيو 2024 15:44

تمتلك نبتة "نيو بي إكس" المعدلة بالهندسة الحيوية القدرة على تنقية الهواء الداخلي وهي الأولى في مجموعة كبيرة محتملة من النباتات ذات القوة الخارقة.

وقال ليونيل مورا، المؤسس المشارك لشركة "نيوبلانتس" الفرنسية الناشئة التي عدلت وأنتجت النبتة "الخارقة"

إن نبتة "نيو بي إكس" تعادل ما يصل إلى 30 نبتة منزلية عادية من حيث تنقية الهواء" موضحاً أن مهمتهاً لن تقتصر على التقاط بعض الملوثات الأكثر ضرراً التي يمكن أن تجدها في الأماكن المغلقة فحسب، بل ستزيلها أيضاً وتعيد تدويرها.

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وبدأت الشركة الفرنسية الناشئة بيع أولى منتجاتها في الولايات المتحدة التي تعد سوقاً أولى واعدة نظراً لأن كثيراً من الأميركيين يستخدمون أصلاً أجهزة تنقية الهواء على نطاق واسع.

من جانبه أوضح باتريك طربيه، الباحث في تعديل الجينات ويعمل في مختبر البحوث التابع لشركة"نيوبلانتس" أن نبتة "نيو بي إكس" لا تمتص المواد الكيميائية بنفسها وتباع مع عبوات مسحوق تحتوي على ميكروبيوم وهوفي الأساس سلالة بكتيرية تستعمر جذور النبتة وتربتها وأوراقها موضحاً أن البكتيريا تمتص المركبات العضوية المتطايرة لتنمو وتتكاثر.

وفي المستقبل، تخطط شركة "نيوبلانتس" لإنتاج نباتات معدلة وراثيا تقوم بنفسها بتنقية الهواء وتأمل على المدى الطويل بمعالجة المشكلات المرتبطة باحترار المناخ.

المصدر: وام
البيئة
التلوث
النباتات
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