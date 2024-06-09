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نجلاء بدر.. تواجه «أزمة ثقة»

نجلاء بدر.. تواجه «أزمة ثقة»
10 يونيو 2024 01:27

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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تشارك الممثلة المصرية نجلاء بدر في بطولة مسلسل «أزمة ثقة»، حيث تجسد خلاله شخصية الشقيقة الكبرى لأخواتها، وتعمل استشارية معمارية بشركة والدها الراحل، وتعاني من أزمات عاصفة مع زوجها بسبب تعدد علاقاته، وتدور الأحداث حول الثقة المطلقة بالأشخاص، تأليف أحمد صبحي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، بطولة هاني عادل، ومنّة فضالي.
على الصعيد السينمائي، انتهت نجلاء من تصوير مشاهدها في فيلم «حظك اليوم»، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الأصدقاء يخوضون مغامرة تقلب حياتهم رأساً على عقب وتتوالى المفارقات الكوميدية بينهم، تأليف أحمد البيلي، وإخراج أسامة عربي، ويشارك في بطولته كريم قاسم، وهدى المفتي.
فيما، تنتظر نجلاء طرح فيلم «يحيى»، وتجسد فيه شخصية زوجة حسين فهمي وتحدث بينهما العديد من المشاحنات الأسرية بسبب الاختلاف في وجهات النظر، ويناقش العمل الظواهر التي طرأت على المجتمعات العربية وتأثيراتها، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وشيرين رضا.

نجلاء بدر
الدراما
منة فضالي
حسين فهمي
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