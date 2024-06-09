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الترفيه

منى المنصوري تحصد جائزة «فاشون تي في» العالمية

خلال حفل تكريم منى المنصوري (من المصدر)
10 يونيو 2024 01:27

دبي (الاتحاد)

نالت مصممة الأزياء الإماراتية العالمية منى المنصوري جائزة أفضل مصممة عربية بجوائز «فاشون تي في»، وهي أكبر جائزة في مجال تصميم الأزياء في العالم.
وتم تكريم المنصوري في الحفل الذي أقيم بمدينة كان الفرنسية، تقديراً لنجاحاتها في تصميم أزياء متفردة على مدار أكثر من 31 عاماً، وحرصها على أن تحمل تصميماتها رسائل إنسانية واجتماعية مهمة تتعلق بقضايا المنطقة العربية، وقضايا العالم.
أشادت إدارة جوائز «فاشون تي في» بدور المنصوري في التعبير عن القضايا العربية والعالمية عبر تصميمات الأزياء، ومنها إطلاق تصميمات تدعو إلى حماية البيئة وتعزز مفاهيم السلام والتعايش.
ومن ضمن ما قدمته المنصوري خلال السنوات الماضية تصميم لفستان يحمل أعلام الدول العربية تعبيراً عن الوحدة العربية، إلى جانب تصميم فستان على شكل الكرة الأرضية مع وشاح يحمل رسالة تقول «توقفوا عن قتل الطبيعة» وارتدته ملكة جمال إيطاليا، في دعوة إلى حماية البيئة.
وعبّرت منى المنصوري عن سعادتها بفوزها بهذه الجائزة، موضحة أنها فوجئت بدعوتها للصعود على المسرح وتكريمها بالجائزة أمام حشد كبير من كبريات دور الأزياء وأشهر المصممين من مختلف أنحاء العالم.
وقالت: إن هذه الجائزة تعكس نجاح هدفها الرئيسي، وتؤكد أن تصميم الأزياء فن يحتاج إلى الإتقان ويخاطب الأذواق، ويحمل رسائل إنسانية للعالم.
وكانت المصممة الإماراتية قد فازت بمجموعة من كبريات الجوائز العالمية، منها جائزة أعلى نجمة شرفية في موسكو عام 2018، وجائزة آسيا العالمية للتصميم بالصين.
دعوة للسلام
من أبرز أعمال منى المنصوري، تصميم فستان ارتدته الفنانة السورية رغدة، تم تزيينه بكلمة «السلام» (peace)، وبرموز للديانتين الإسلامية والمسيحية، وفستان آخر يوجه رسالة عن الحرب البيولوجية وقت ظهور انفلونزا الخنازير.

منى المنصوري
الأزياء
تصميم الأزياء
مدينة كان
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