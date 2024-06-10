"مؤثِّر" شاب على يوتيوب ينتخب نائبًا في البرلمان الأوروبي

انتخب الشاب فيدياس بانايوتو، البالغ من العمر 24 عاما والذي يحظى بشعبية على موقع "يوتيوب" عضوًا مستقلًا في البرلمان الأوروبي في قبرص.

اشتُهر الشاب، الذي لديه 2,6 مليون مشترك على موقع "يوتيوب"، بفضل مقاطع الفيديو التي ينشرها عن لقاءاته بمشاهير مثل الملياردير الأميركي إيلون ماسك وتنظيمه أحيانًا مسابقات طهي خارجة عن المألوف.

لا يتحلى بانايوتو، الذي يصف نفسه بأنه "محترف في ارتكاب الأخطاء"، بالخبرة السياسية وليس لديه انتماء سياسي، لكنه خاض حملة لحث الشباب على التصويت في الانتخابات التي نُظمت الأحد وحصل فيها على 19,4% من الأصوات.

فيدياس بانايوتو يحتفل بفوزه مع أنصاره

قال النائب الشاب، الذي ينشط أيضًا على إنستغرام وتيك توك، لقناة التلفزيون القبرصية العامة إن "ما حدث صدمة، معجزة. على الأحزاب أن ترى هذا على أنه تحذير وبأن عليها أن تحدث برامجها وأن تصغي للشعب".

ووصف موقع Philenews الإخباري صعود بانايوتو بأنه رسالة "مدوية" للأحزاب وخطوة نحو "تغيير الخريطة السياسية".

وكتب الموقع "تمكن الشاب مستخدم يوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي من قلب الأمور مع خطاب غير سياسي، ومن دون مواقف سياسية، ومن دون معرفة، وهو يعترف بذلك بنفسه، بالاتحاد الأوروبي".

يرى مراقبون أن انتخاب شخص ليس لديه برنامج مفصل يدل على انفصال الأحزاب التقليدية عن الناخبين وعدم فهمها تأثير شبكات التواصل الاجتماعي.

حصل حزب "ديسي" المحافظ على 24,8% من الأصوات، يليه "أكيل" الشيوعي الذي خسر أحد مقعديه في البرلمان الأوروبي على نسبة 21,5%.

كما اختار الناخبون عضوا من حزب "إيلام" القومي المتطرف لتمثيلهم في البرلمان الأوروبي، في إطار صعود اليمين المتطرف في الاتحاد الأوروبي بشكل عام.

بفضل برنامجه المعارض للهجرة، فاز الحزب اليميني المتطرف بما يزيد قليلاً عن 11% من الأصوات وحصل على أول مقعد أوروبي على الإطلاق.

وقد استفاد الشاب المؤثر بانايوتو من حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الشباب على التصويت.

ومن بين أشهر ما نشره على الإنترنت مقاطع فيديو يتبادل فيها العناق مع 100 من المشاهير، ويقضي أسبوعًا في نعش ويتدرب مع أساتذة كونغ فو شاولين صينيين.

يبلغ عدد سكان قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، نحو 900 ألف نسمة، منهم 683,432 مسجلون للتصويت.

وبلغت نسبة المشاركة 58,86%، مقابل 45% خلال الانتخابات الأوروبية في 2019، وهي زيادة يعزوها المراقبون جزئيا إلى ما يسمونه "عامل فيدياس".