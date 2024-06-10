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عاصفة من البَرَد تلحق أضرارا كبيرة بطائرة ركاب

عمال يتفقدون الطائرة إثر تعرضها لعاصفة البرَد
10 يونيو 2024 19:04

ألحقت عاصفة من البَرَد أضرارا بالغة بطائرة ركاب أثناء اقترابها من مطار العاصمة فيينا، أمس الأحد، في الوقت الذي تضرب النمسا عواصف رعدية عنيفة مصحوبة بأمطار غزيرة خلفت فيضانات في مختلف أنحاء البلاد.
تسبب البَرَد في تحطيم جزء من مقدمة الطائرة وبتشقق نوافذ قمرة القيادة في طائرة الخطوط الجوية النمساوية التي كانت تقل سياحا عائدين من "بالما دي مايوركا" التابعة لإسبانيا.
بعد إصدار نداء استغاثة، هبطت الطائرة بسلام في مطار فيينا. ولم يصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم في الحادث.
شركة الطيران، التي لم تذكر عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، قالت في بيان اليوم الاثنين "بحسب طاقم قمرة القيادة، لم تكن العاصفة مرئية على رادار الطقس".
في الأسابيع الأخيرة، أدت الأمطار الغزيرة إلى حدوث فيضانات في جميع أنحاء النمسا حيث تدخل رجال الإطفاء أكثر من 2000 مرة في عدة مقاطعات.
وتعرضت المنطقة القريبة من الحدود مع سلوفينيا والمجر في مقاطعتي "ستيريا" و"بورغنلاند" الجنوبيتين لأضرار بالغة بشكل خاص وتحدثت تقارير إعلامية عن انهيار سد.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية في النمسا استمرار هطول الأمطار حتى مساء الأربعاء.

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