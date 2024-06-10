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الترفيه

روبي.. فتاة شعبية في «هيروشيما»

روبي
11 يونيو 2024 01:15

القاهرة (الاتحاد)

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تستعد روبي لتصوير مشاهدها في فيلم «هيروشيما»، حيث تجسد شخصية فتاة شعيبة تحلم بالارتباط، وتدور الأحداثه في إطار التشويق والإثارة، حول شاب يسعى لتحقيق أحلامه وتوفير حياة كريمة له ولأسرته، وبسبب موقف ما تنقلب حياته رأساً على عقب، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.
ومن جانب آخر، تنتظر روبي طرح فيلم «عصابة المكس»، وتجسد خلاله شخصية فتاة صاحبة سجل إجرامي، وتدور أحداثه في إطار الكوميديا التشويقية حول شاب يدعى «المكسيكي»، اعتاد القيام بعمليات سرقة وتهريب، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، تأليف أماني التونسي، وإخراج أحمد عبد الوهاب، بطولة أحمد فهمي، ورانيا منصور.
وعلى الصعيد الغنائي مازالت روبي تحصد نجاح أغنتيها «الليلة حلوة»، كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتناولت فكرة الاستمتاع بالحياة وعدم الاستسلام للصعوبات التى تواجهنا، وهذه الأغنية حققت أكثر من مليون مشاهدة واستماع على المنصات الرقمية والسمعية منذ طرحها في مايو الماضي.

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