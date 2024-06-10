الثلاثاء 11 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«أمنية» تُحقّق نجاحاً مشهوداً بملتقى «أمنية العالمي» بأبوظبي

جانب من المؤتمر السنوي لملتقى «أمنية العالمي» (من المصدر)
11 يونيو 2024 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: «الإمارات للجينوم» برئاسة خالد بن محمد يرسخ موقع الدولة العلمي العالمي
أم الإمارات: النهوض بكفاءة المرأة لتحقيق الرخاء والتقدم

حقّقت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية نجاحاً مشهوداً خلال مُشاركتها في المؤتمر السنوي لملتقى «أمنية العالمي»، الذي احتضنته العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 3 و4 يونيو الجاري.
صرّح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية، قائلاً «حقّقت مُشاركتنا في الملتقى السنوي العالمي لمؤسسة (تحقيق أمنية) في أبوظبي، والذي شهد حضور أكثر من 150 شخصية بارزة في مجال العمل الخيري والمُجتمعي محلياً إقليمياً وعالمياً، نجاحاً ملحوظاً، مما يعكس التزام المؤسسة باستراتيجيتها الإنسانية النبيلة في تحقيق الأمنيات التي تُغيّر حياة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة داخل وخارج الدولة».
وأضاف «حضر الحدث ممثلون من 40 فرعاً من فروع مؤسسة (تحقيق أمنية) العالمية، يمثّلون 50 دولة حول العالم».
وأضاف الزبيدي «تضمّن الملتقى جلساتٍ ركّزت على استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة لزيادة نطاق وكفاءة المؤسسة، واستهدفت تطوير نهج مُبتكر للتغلّب على التحدّيات وتبسيط عمليات تحقيق الأمنيات».
واختتم الزبيدي تصريحه، بالقول «الملتقى نجح في إبراز رسالة المؤسسة الإنسانية وأهدافها النبيلة، ووضع أسساً للنمو المستقبلي وزيادة قدرة تحقيق الأمنيات، وإحداث فرقٍ إيجابي في حياة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم».

مؤسسة تحقيق أمنية
الإمارات
تحقيق أمنية
هاني الزبيدي
آخر الأخبار
ضيوف الرحمن في باحات المسجد الحرام (أ ف ب)
الأخبار العالمية
السعودية: استكمال الاستعدادات لموسم الحج
11 يونيو 2024
ترامب خلال فعالية انتخابية بحديقة سانسيت بولاية نيفادا (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
إدانة ترامب تشعل المنافسة في انتخابات الرئاسة الأميركية
11 يونيو 2024
رئيسة سويسرا تتحدث خلال مؤتمر صحفي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
40 دولة تعلن المشاركة بـ«مؤتمر سويسرا» لحل الأزمة الأوكرانية
11 يونيو 2024
التصويت في جلسة مجلس الأمن (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مجلس الأمن يؤيد مقترح الهدنة في غزة
11 يونيو 2024
محمد شياع السوداني
الأخبار العالمية
العراق: الإرهاب لم يعد خطراً على وجود الدولة
11 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©