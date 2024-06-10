«أمنية» تُحقّق نجاحاً مشهوداً بملتقى «أمنية العالمي» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

حقّقت مؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية نجاحاً مشهوداً خلال مُشاركتها في المؤتمر السنوي لملتقى «أمنية العالمي»، الذي احتضنته العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 3 و4 يونيو الجاري.

صرّح هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية، قائلاً «حقّقت مُشاركتنا في الملتقى السنوي العالمي لمؤسسة (تحقيق أمنية) في أبوظبي، والذي شهد حضور أكثر من 150 شخصية بارزة في مجال العمل الخيري والمُجتمعي محلياً إقليمياً وعالمياً، نجاحاً ملحوظاً، مما يعكس التزام المؤسسة باستراتيجيتها الإنسانية النبيلة في تحقيق الأمنيات التي تُغيّر حياة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة داخل وخارج الدولة».

وأضاف «حضر الحدث ممثلون من 40 فرعاً من فروع مؤسسة (تحقيق أمنية) العالمية، يمثّلون 50 دولة حول العالم».

وأضاف الزبيدي «تضمّن الملتقى جلساتٍ ركّزت على استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة لزيادة نطاق وكفاءة المؤسسة، واستهدفت تطوير نهج مُبتكر للتغلّب على التحدّيات وتبسيط عمليات تحقيق الأمنيات».

واختتم الزبيدي تصريحه، بالقول «الملتقى نجح في إبراز رسالة المؤسسة الإنسانية وأهدافها النبيلة، ووضع أسساً للنمو المستقبلي وزيادة قدرة تحقيق الأمنيات، وإحداث فرقٍ إيجابي في حياة الأطفال المصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم».