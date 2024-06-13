احتفال عائلي لا يُنسى في دلما مول مع أبطال كرتون نتورك المحبوبين

سيكون دلما مول المكان المفضل لمغامرة استثنائية مع شخصيات كرتون نتورك! بالتعاون مع قسم جلوبال ثيمد إنترتينمنت التابع لشركة وارنر براذرز ديسكفري، يُحيي المول هذا الحدث الذي يعد بالكثير من المرح والتسلية لجميع أفراد العائلة احتفالاً بالعيد. ندعو كافة المعجبين، من جميع الأعمار ومن مختلف الأماكن، للانضمام إلينا في هذا الاحتفال الذي يستمر لمدة أسبوع، حيث ستجتمع شخصيات الكرتون المفضلة، مثل بن 10 وفتيات القوة وجايك وفين من مسلسل وقت المغامرة، في عرض مثير ورائع يُقدم للمرة الأولى في أبوظبي.



قال بوبندر سينغ، المدير العام والمدير المالي لدلما مول، إنه يشعر بالسعادة لاستضافة هذا الحدث، حيث إن عيد الأضحى مناسبة لتجمع العائلات ومشاركة اللحظات الممتعة. نحن في دلما مول نسعى لضمان أن الأطفال يستمتعون بالاحتفال بالعطلة مع شخصياتهم المفضلة، بينما يسترجع الكبار ذكريات طفولتهم. نحن فخورون بالشراكة مع قسم جلوبال ثيمد إنترتينمنت التابع لشركة وارنر براذرز ديسكفري في هذا الحدث الرائع. في دلما مول، نسعى لتعزيز روح المرح والتسلية لدى الأطفال وأولياء أمورهم ويعتبر عرض كرتون نتورك فرصة رائعة للعائلات للاستمتاع بأسبوع من الأنشطة المسلية، لاسيما أن هدفنا هو تقديم تجارب لا تُنسى لزوارنا وتجسيد هذه الرؤية بأفضل شكل».



الدخول مجاني للجميع، ولكن الفرصة للقاء والتحية مع شخصياتكم المفضلة محدودة وتتطلب التسجيل المسبق. سننشر رابط التسجيل قريباً، وللتسجيل، يحتاج العملاء إلى تنزيل تطبيق دلما مول للهاتف المحمول للوصول إلى الرابط. هذا ليس كل شيء، بل يمكنكم أيضاً المشاركة في أنشطة تفاعلية ممتعة وحيوية. تبدأ الفعاليات اليومية من 17 إلى 23 يونيو، مما يتيح للعائلات الكثير من الوقت للاستمتاع بجميع الأنشطة. نحن في دلما مول متحمسون لاستقبال العائلات والمعجبين في هذه الفعالية. لذا قم بتسجيل تاريخ الحدث على تقويمك واستعد لأسبوع من التسلية والإثارة والتجارب التي لا تُنسى، فقط في دلما مول، مول أبوظبي المفضل.

نبذة عن دلما مول:

دلما مول هو مركز تسوق إقليمي كبير، ويعد أحد أكبر مراكز التسوق في أبوظبي، ويتميز بموقع بارز في قلب ممر النمو في العاصمة، في أرجاء مدينة محمد بن زايد. ويمتد دلما مول على مساحة تزيد على 151,000 متر مربع (إجمالي المساحة المخصصة للإيجار) لمتاجر البيع بالتجزئة، ويضم أكثر من 450 علامة تجارية مشهورة عالميًا وإقليمياً، من بينها العديد من متاجر الأزياء والمحلات التجارية الأخرى، وهايبر ماركت، ومطاعم عالمية، و14 شاشة سينما، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوسائل الترفيهية والمخازن المنزلية والخدمات والعديد من الفئات التسويقية المتنوعة التي حولت المركز التجاري إلى وجهة عائلية شهيرة في المنطقة، ما جعله «مول أبوظبي المفضل».









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