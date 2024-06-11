وفاة مبتكر «دواء» القلوب

طوكيو (أ ف ب)

توفي عن 90 عاماً، عالم الأحياء الدقيقة والكيمياء الحيوية الياباني أكيرا إندو، مبتكر دواء الستاتين الذي أحدث ثورة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وعلاجها.

ولد إندو في 14 نوفمبر 1933 لعائلة من المزارعين في أكيتا، شمال اليابان، وكان مفتوناً في سن مبكرة جداً بتأثيرات الفطر، وأنواع أخرى من العفن على الكائنات الحية، وأمضى عامين في فحص المركبات الكيميائية لستة آلاف سلالة فطرية حتى اكتشف عام 1973 الميفاستاتين، الممثل الأول لفئة الستاتينات، التي تم لاحقاً إثبات قدرتها على خفض مستوى «الكولسترول السيئ»، في الدم، وفي عام 1987 أطلقت المختبرات الأميركية «ميرك أند كو» أول عقار ستاتين تجاري، الذي يتناوله حالياً أكثر من 200 مليون شخص في العالم، وتبلغ قيمة سوقه نحو 15 مليار دولار.