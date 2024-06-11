الأفيال تعرف «الأسماء»

باريس (أ ف ب)

تنادي الأفيال بعضها بعضاً مستخدمةً اسماً خاصاً لكل حيوان منها، على ما بيّنت دراسة استندت إلى مراقبة قطيعين بريّين في كينيا، ونشرت مؤخراً في مجلة «نيتشر» العلمية.

وقال معدّ الدراسة الرئيسي مايكل باردو، إنّها «تظهر أنّ الأفيال لا تستخدم صوتاً محدداً لكل فيل فحسب، بل تتعرّف على نداء موجّه إليها، وتستجيب له متجاهلةً النداء الموجّه إلى أفيال أخرى».

ونقل بيان عن باردو، وهو متخصص في التواصل بين الأفيال في الجامعة الأميركية في ولاية كولورادو، قوله إنّ الدراسة تدعم الفكرة القائلة بأنّ الأفيال يمكنها أن تخترع أسماء عشوائية لبعضها».