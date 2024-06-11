أونيل يغني باللهجة الخليجية على جزيرة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

فاجأ أسطورة كرة السلة الأميركي، «شاكيل أونيل»، الجمهور بموهبته الجديدة في الغناء باللون الخليجي، حيث ظهر نجم الدوري الأميركي للمحترفين في فيديو مميز من جزيرة ياس أبوظبي، يستعرض خلالها قدراته بأداء الأغنية الخليجية الشهيرة «عاشوا»، وذلك في إطار الحملة الترويجية التي نظمتها جزيرة ياس لموسم الصيف.

عُرف شاكيل أونيل بمهاراته الاستثنائية في كرة السلة، بالإضافة إلى قدراته في غناء «الراب» وحبه لفن «الدي جي» وتنسيق الموسيقى، إلا أن موهبته الجديدة في الغناء بالعربية أدهشت الجميع.

وتواصل الحملة الترويجية الصيفية التي تنظمها جزيرة ياس أبوظبي النجاح الباهر الذي حققته العام الماضي، وتسلط هذه الحملة الضوء على جزيرة ياس كوجهة سياحية مثالية للضيوف من جميع الأعمار، حيث تلبي شغفهم بالمرح والمغامرة من خلال مجموعة واسعة من الألعاب والتجارب والخيارات الترفيهية المتنوعة.