ميراندا.. تبحث عن منزل أكثر أماناً!

ترجمة: عزة يوسف

صرحت المغنية والممثلة الأميركية ميراندا كوسجروف، أنها لا تشعر بالأمان الكامل في منزلها، بعد أن تعرضت لحادثة اقتحام عام 2016 من أحد المطاردين لها، حيث أشعل النار وأطلق الرصاص على نفسه في فناء منزلها.

قالت كوسجروف (31 عاماً)، في مقابلة لها مؤخراً إن هذه الحادثة جعلتها لا تقيم كثيراً في منزلها لمدة عامين، حيث إنها لم تستطع نسيان الحادث ولا تحب البقاء في منزلها بمفردها حتى الآن، ما يجعلها تكثر من الذهاب إلى منزل والديها.

وحسب مجلة «Hollywood Life» الأميركية، تأمل كوسجروف أن تجد مكاناً آخر تشعر فيه بالأمان لتبدأ فصلاً جديداً من حياتها، لكنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن.