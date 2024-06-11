هند صبري.. في «مفترق طرق»

محمد قناوي (القاهرة)

اعتبرت هند صبري، مسلسل «مفترق طرق»، ذا شكل جديد ونوعية مختلفة من الدراما بالمنطقة العربية لم يتم تقديمه من قبل، وهو النسخة العربية من المسلسل العالمي «The Good Wife»، وتدور أحداثه في 45 حلقة، ويتم عرضه بنظام المواسم على إحدى المنصات الرقمية العربية.

قالت هند، إنها تقدم في المسلسل شخصية تكرس حياتها لأسرتها، وبعد 15 عاماً يتعرض زوجها، الذي يعمل محافظاً، لأزمة تهدد حياتها الزوجية والعائلية، لتتحمل الأعباء التي تُلقى على عاتقها فجأة.

العمل سيناريو وحوار شريف بدر الدين ووائل حمدي، إخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيى، ويشارك في بطولته إياد نصار، ماجد المصري، وجمانة مراد.

وأوضحت أن هذه النوعية من المسلسلات مناسبة للعرض على المنصات بعيداً عن الزخم التلفزيوني والإعلانات بعد أن فتحت المنصات سوقاً جديدة، وهيأت الفرصة وخلقت منافسة كبيرة بين الممثلين، وحالة ازدهار في الإنتاج ولم يعد التفكير مقتصراً على المسلسلات الطويلة، فهناك أعمال من 5 أو 6 حلقات، تنفذ بشكل رائع وبصورة جيدة.

وتنتظر هند طرح الجزء الثاني من مسلسل «البحث عن عُلا»، على إحدى المنصات، بطولة سوسن بدر، وهاني عادل، ندى موسى، ويتناول رحلة جديدة لـ«عُلا» لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها لمصادفة تغير حياتها.

يذكر أن آخر أعمال هند صبري في السينما، كان فيلم «فضل ونعمة»، الذي عُرض خلال الفترة الماضية، بمشاركة ماجد الكدواني، محمد ممدوح، ومحمود حافظ، تأليف أيمن أوتار، وإخراج رامي إمام، ودارت أحداثه حول صاحب مطعم يمر بالعديد من المواقف الكوميدية والمفارقات، والفيلم التونسي «بنات ألفة»، الذي فاز بجائزة العين الذهبية للأفلام الوثائقية في مهرجان «كان» السينمائي، وجائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان البحر الأحمر، وجائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل جوائز جوثام من أكبر الجوائز العالمية.