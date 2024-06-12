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رواد محطة الفضاء الدولية الروس يهنئون مواطنيهم بمناسبة "يوم روسيا"

رواد محطة الفضاء الدولية الروس يهنئون مواطنيهم بمناسبة "يوم روسيا"
12 يونيو 2024 16:04

بعث رواد الفضاء الروس، المتواجدون حالياً على متن المحطة الفضائية الدولية، رسالة تهنئة إلى المواطنين الروس بمناسبة "يوم روسيا".

ونشرت الصفحة الرسمية للوكالة الفضائية الحكومية الروسية "روس كوسموس" على صفحة "تليغرام" رسالة تهنئة مصورة لرائد الفضاء الروسي "أوليغ كونونينكو"، أكد فيها أنه وأعضاء الطاقم الروسي في المحطة الفضائية الدولية، أوليغ كونونينكو وألكسندر غريبيونكين ونيكولاي تشوب، يهنئون الشعب الروسي بيوم روسيا.

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وتحتفل روسيا الاتحادية، بـ"يوم روسيا" في الثاني عشر من يونيو من كل عام، الذي يعتبر أحد أهم الأعياد الرسمية في البلاد.

المصدر: وام
محطة الفضاء الدولية
روسيا
الفضاء
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