الجسمي يعايد أحبابه بحفلين في الإمارات والكويت

أبوظبي (الاتحاد)

يعيش الفنان الإماراتي حسين الجسمي فرحة عيد الأضحى المبارك مع جمهوره في دولتي الكويت والإمارات، حيث يتبادل التهاني مع محبيه من خلال إحياء حفلين غنائيين، يبدأها في «مهرجان ليلة عمر 2024» بدولة الكويت، يوم 18 يونيو الجاري في قاعة أرينا – الكويت، ضمن فعاليات صيف الكويت، ويشاركه الحفل الفنانة العراقية رحمة رياض، ومن تنظيم شركة ليلة عمر للإنتاج الفني.

وضمن فعاليات واحتفالات «العيد في دبي»، يحيى الجسمي حفلاً ضخماً يوم 21 يونيو الجاري، بمشاركة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.

ومن المتوقع أن يحمل الحفلين في الكويت والإمارات شعار «كامل العدد» نظراً للإقبال الكبير من جانب عشاق الجسمي، والذي أعد لهم برفقة فرقته الموسيقية مجموعة من المفاجآت المتنوعة الجديدة، التي يقدمها لأول مرة في الغناء الحي والمباشر أمام الجمهور، إلى جانب أغنيات أرشيفه الغنائي من قديمه وجديده الذي يحظى بمشاهدات عالية ونجاحات كبيرة بين الجمهور العربي والعالمي.

