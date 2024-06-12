يسرا اللوزي.. تعيش «حالة إنكار»

سعيد ياسين (القاهرة)

بدأت يسرا اللوزي تصوير دورها في مسلسل «حالة إنكار» من 10 حلقات، ليعرض على إحدى المنصات الإلكترونية قريباً، وتدور أحداثه حول جريمة غامضة، وتجسد فيه شخصية جديدة عليها لسيدة يتم اتهامها في جريمة قتل لم ترتكبها.

العمل بطولة خالد النبوي وأحمد وفيق وهاني عادل ونجلاء بدر، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

وأوضحت اللوزي أنه تم الاستقرار على عنوان العمل بعدما حمل في البداية اسم «سراب»، معربة عن سعادتها بالتعاون مع النبوي للمرة الأولى في مشوارها.

وأشارت يسرا إلى أنها تفاضل بين أكثر من نص سينمائي لتختار أحدها، بعدما شاركت في يناير الماضي في فيلم «ليلة العيد» مع يسرا وريهام عبدالغفور، وإخراج سامح عبدالعزيز.