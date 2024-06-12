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الترفيه

سيلين ديون تَعِد بالعودة إلى المسرح

سيلين ديون
13 يونيو 2024 01:06

نيويورك (أ ف ب)

أكدت المغنية سيلين ديون، في مقابلة جديدة بُثّت أمس الأول عزمها على العودة إلى المسرح رغم إصابتها بمرض عصبي نادر، وفي مقتطف من هذه المقابلة التي أجرتها قناة «ان بي سي» الأميركية، تحدثت المغنية الكندية مرة جديدة عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبس، التي تسبب تيبّساً في العضلات، ويمكن أن تؤدي إلى تشنجات خطرة.
وقالت المغنية (56 عاماً) «سأعود إلى المسرح، حتى لو اضطررت إلى الزحف أو مخاطبة الجمهور بحركات يدي، سأفعل ذلك».
ونُشرت المقابلة قبل فيلمها الوثائقي «أنا: سيلين ديون» المرتقب بدء عرضه في 25 يونيو الجاري عبر منصة «برايم فيديو» التابعة لأمازون.
وكانت ديون قد أعلنت عن إصابتها بمتلازمة الشخص المتيبّس، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية، في ديسمبر 2022، ولا يوجد علاج شافٍ لحالتها التي تُعدّ متقدّمة.
وقد ظهرت ديون بشكل مفاجئ ولفترة وجيزة ضمن حفلة توزيع جوائز «غرامي» في لوس أنجلوس فبراير الماضي، إذ منحت جائزة ألبوم العام للمغنية تايلور سويفت.

سيلين ديون
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