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نصائح للتعامل مع أحزان الصغار

نصائح للتعامل مع أحزان الصغار
13 يونيو 2024 01:06

ترجمة: عزة يوسف

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عندما يشعر الطفل بالحزن فإن الآباء يريدون محو هذا الحزن بأسرع طريقة، وينصح خبراء الصحة النفسية الآباء والأمهات بأن يجعلوا هدفهم مساعدة أبنائهم على معالجة سبب الحزن والتعلم من الموقف بطريقة صحيحة، وتجنب قول أشياء لهم، كما ذكرها موقع «I Mom» الأميركي:

تقليل المشكلة
قد يبدو الشيء أو الموقف الذي يحزن طفلك تافهاً بالنسبة لك، لكنه يمثل له شيئاً كبيراً، وعندما تقلل من أهمية مشكلته فإن هذا لن يجعله سعيداً.

تقديم الحل 
اترك طفلك يتعلم كيفية حل مشكلاته بنفسه وعن طريق التجربة، فتدخلك لإصلاح مشاكله، قد لا يمنحه الفرصة لاكتساب الخبرات في الحياة.

التأنيب
قد تصبح محبطاً أو خائب الأمل عندما تسمع مشكلة طفلك، وتريد بشدة أن تقول له «لقد أخبرتك»، لكن ذلك يؤدي إلى شعور طفلك بالمزيد من الحزن والخزي أيضاً.

اجلس معه
بالأخير، عليك أن تجلس مع طفلك عندما يكون حزيناً، ليس عليك قول شيء، يكفي عناق بسيط أو تربت على كتفه، ليعرف أنه ليس وحده وأنك دائماً من أجله.

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