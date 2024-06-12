«عيدكم في أبوظبي».. مغامرات وتجارب تحبس الأنفاس

أبوظبي (الاتحاد)

تدعوكم «حياكم في أبوظبي» لقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك مع العائلة والأصدقاء، ومشاركة أجمل اللحظات من خلال الاستمتاع ببرنامجها الحافل بالعروض والتجارب والمغامرات في مدن الألعاب والمعالم الترفيهية المغطاة، وسواها من معالم العاصمة الخلابة والمغامرات والتجارب التي تلبي تطلعات أفراد الأسرة.

«عالم فيراري»

ترحب «عالم فيراري» مدينة الألعاب المستوحاة من علامة فيراري بالزوار لتحدي السرعة الفائقة، وخوض مفهوم لا نظير له للمغامرة والحماس ضمن ما يزيد على 40 لعبة ووجهة ترفيهية، من بينها «مهمة فيراري، أجنحة الأبطال، سباق السرعة، وبرج التيربو»، بالإضافة إلى الاستمتاع بفعاليات عيد الأضحى الخاصة، بما في ذلك عروض العيّالة، التي تحتفي بالتراث الإماراتي الأصيل، ورسوم الحناء، والرسم على الوجوه، والخط العربي، وفعالية «اجمعوا العيدية».

«وارنر براذرز»

تحقق «عالم وارنر براذرز» جزيرة ياس، أبوظبي، أكبر مدينة ترفيهية داخلية في المنطقة، أحلام الأطفال والكبار بأن يصبحوا أبطالاً خارقين في عالم ينبض بالأنشطة والفعاليات التي تمنحهم فرصة مقابلة شخصيات القصص المصورة والرسوم المتحركة المُفضلة من أشهر المسلسلات والأفلام، إلى جانب اختبار مهاراتهم في باقة واسعة من الألعاب الشائقة، والاستمتاع بالعروض الحية، والتجارب العائلية المُلهمة ضمن 6 مناطق ترفيهية غامرة.

«ياس ووتروورلد»

ويحظى زوار «ياس ووتروورلد» جزيرة ياس، أبوظبي، مدينة الألعاب المائية الأروع على الإطلاق، بتجربة تجمع بين البهجة والمرح وحماس المغامرة أثناء الانطلاق على المنزلقات المائية المتعرجة وركوب الأمواج، وتضم المدينة أكبر بحيرة أمواج في المنطقة، وأكبر لعبة إعصار مائي، وأطول أفعوانية معلّقة في المنطقة، علاوة على لعبة «سينيسبلاش» لمشاركة «دانة» وأصدقائها مغامراتهم لاكتشاف «أسطورة اللؤلؤة المفقودة» ضمن تجربة خماسية الأبعاد تمزج بين الخدع السينمائية والمؤثرات المائية.

«سيركت X»

فيما، تنتظر الباحثين عن المغامرة من مختلف الأعمار تجربة استثنائية في «سيركت X» في الحديريات مارفيستا، التي تحتضن 4 متنزهات ترفيهية، هي «حلبة بي إم إكس بارك»، «حديقة الألعاب المائية للأطفال»، «مسار تسلق الحبال»، و«حلبة التزلج»، وتصطحبهم إلى ميادين المغامرة، حيث ينطلقون بأقصى طاقتهم لخوض تحديات متنوعة تناسب كافة مستويات المهارة تحت إشراف مدربين متمرسين، وتوفر جزيرة الحديريات مقصداً مفضلاً للأصدقاء والعائلات لتمضية أجمل الأوقات في مناطقها الرياضية والسياحية والترفيهية ومطاعمها المتنوعة.

«كلايم».. حماس وتحدٍ

تُعد «كلايم» وجهة المغامرات الداخلية الفريدة في المنطقة، والتي تصطحب زوارها إلى آفاق جديدة من الحماس خلال التحليق عبر أطول نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، وتحدي قدراتهم على أطول جدار تسلق داخلي في المنطقة، وتقع «كلايم» جزيرة ياس، أبوظبي بالقرب من «ياس مول»، وتوفر العديد من خيارات المطاعم والمعالم الترفيهية الأخرى، التي تتيح المجال لصناعة ذكريات لا تُنسى خلال عيد الأضحى المبارك.