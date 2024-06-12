جزيرة ياس أبوظبي.. تستقبل زوارها بعروض استثنائية في العيد

أبوظبي (الاتحاد)



تستعد جزيرة ياس أبوظبي لاستضافة باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة والعروض الحصرية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، لتوفر لضيوفها من العائلات والأصدقاء وجهة مثالية لقضاء عطلة عيد استثنائية حافلة بالأنشطة والجولات الترفيهية وتجارب الطهي المميزة وعروض الألعاب النارية المذهلة، التي تجعل منها الوجهة الأمثل لقضاء أوقات لا تنسى خلال هذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع.

جزيرة ياس أبوظبي توفر عطلة عيد لا تُنسى، مع باقة «الدخول المجاني للأطفال» حيث يتمكن الأطفال دون سن 12 عاماً من الإقامة واللعب وتناول الطعام مجاناً في 90 فندقًا من الفنادق المنتشرة في جزيرة ياس وجزيرة السعديات ومدينة أبوظبي عند الإقامة برفقة شخص بالغ، بما في ذلك الدخول إلى جميع المدن الترفيهية على الجزيرة، وبالإضافة إلى تجارب الكارتينج المجانية في ياس كارت زون والدخول المجاني إلى فنادق مختارة، توفر هذه الباقة مستويات عالية من القيمة والراحة للعائلات التي تبحث عن ملاذ فريد لقضاء أوقات عائلية استثنائية.

ألعاب نارية

وتتاح للعائلات الفرصة للاختيار بين باقات الدخول غير المحدود لمدة يومين أو ثلاثة أو سبعة أيام إلى مدن ياس الترفيهية، التي تشمل عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، لقضاء أوقات ترفيهية لا تنسى بصحبة جميع أفراد العائلة.وتستضيف كل من «ياس باي ووترفرونت» و«ياس مارينا» عروض الألعاب النارية المذهلة التي تضفي لمسة ساحرة على بهجة الاحتفال بالعيد مع الأهل والأصدقاء، كما تُضاء سماء الليل بأجمل الألوان لتدخل البهجة والسرور إلى قلوب الجميع، وتجعل من هذه الوجهات محطات استثنائية لقضاء أوقات مليئة بالبهجة والمرح خلال عطلة العيد.

حماس وتشويق

وتأخذ «عالم فيراري» جزيرة ياس أبوظبي ضيوفها إلى عالم من المغامرات والتجارب الاحتفالية المفعمة بالحماس والتشويق، حيث تستضيف خلال عطلة عيد الأضحى العديد من الأنشطة والتجارب الاحتفالية بداية من الألعاب والجولات الفريدة، ورقصات العيالة التقليدية، وصولاً إلى ورش الرسم على الوجوه وتزيين الأيدي بالحناء وجلسات الخط العربي، ويمكن للأطفال أيضاً المشاركة في تقليد العيدية من خلال جمع الطوابع عند الألعاب والتجارب المختلفة، حيث يتمكن الأطفال عند جمع خمسة طوابع من استبدالها بهدايا خاصة من عربة العيدية، في تجربة رائعة تعد بذكريات فريدة لجميع أفراد الأسرة.فيما يمضي الضيوف أوقاتاً مليئة بالمغامرات المائية في «ياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي»، التي تستضيف العديد من الأنشطة والعروض الاحتفالية المميزة، مثل رقصة العيالة التراثية وغيرها من العروض الترفيهية مثل الرسم على الوجه، النقش بالحناء، وتضفير الشعر، وغيرها الكثير لتوفر للضيوف مزيجاً غنياً بالتقاليد والأجواء الاحتفالية التي تعكس روح وبهجة العيد.

عروض حية

أما عالم وارنر براذرز جزيرة ياس أبوظبي، فتستقبل ضيوفها خلال عطلة العيد بمجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية التي تضمن لهم تجربة احتفالية لا تُنسى، حيث يتمكن الزوار من الاستمتاع بعروض وفعاليات مميزة، بما في ذلك رقصات العيالة التراثية، وأروع العروض الترفيهية الحية، بالإضافة إلى أكثر من 29 لعبة وجولة ترفيهية ضمن تجارب لا مثيل لها، لتمنح الضيوف أوقاتًا مليئة بالمرح والتشويق.

وتستضيف «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، الزوار للاستمتاع بالمغامرات والتجارب المميزة التي تجمع بين الترفيه والتعليم، حيث يمكنهم استكشاف أروع الأحياء البحرية، والمشاركة في بهجة احتفالات العيد عبر العروض والفعاليات المشوقة التي تستضيفها المدينة، مثل ورشة صنع الشباك الخاصة بصيد السمك، والنقش بالحناء، والخط العربي.



عروض السيرك

كما يمكن الاستمتاع بأجواء ساحرة عند نافورة «فونتانا» الموسيقية، وعروض السيرك الساحرة، عبر مشهد مائي استثنائي يضم نافورة رقص موسيقية عالمية المستوى إلى جانب عروض السيرك العالمية، التي يبدعها الراقصون المذهلون والهوائيون الذين يتحدّون قانون الجاذبية، والتي تخطف أنفاس جميع أفراد الأسرة.