انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة لموسم حج هذا العام

انطلق فجر اليوم قطار المشاعر المقدسة في أولى رحلاته لموسم الحج لعام 1445هـ، لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة عبر محطاته التسع المنتشرة بها.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الخطوط الحديدية السعودية "سار" كانت قد أعلنت الإثنين الماضي، انتهاء مرحلة التشغيل التجريبي التي استمرت لمدة تجاوزت 90 يوماً، تم خلالها التأكد من جاهزية القطارات البالغ عددها 17 قطاراً، والتي شهدت خلال الأشهر الماضية إجراء عمليات الصيانة الثقيلة، كما قامت بتطوير كافة الأنظمة المستخدمة في القطارات والمحطات وأنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة مركز التشغيل والتحكم.

يذكر أن قطار المشاعر المقدسة دخل الخدمة عام 2010.