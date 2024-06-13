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الترفيه

المركز الثقافي الكوري يقدم الزهور الكورية العطرية في أبوظبي

المركز الثقافي الكوري يقدم الزهور الكورية العطرية في أبوظبي
13 يونيو 2024 09:09

أبوظبي (الاتحاد)

نظم المركز الثقافي الكوري في أبوظبي فعالية افتتاحية لمعرض «ازدهار الكوب: شاي الزهور».الذي يقام في الفترة من 22 مايو الجاري إلى 13 يونيو القادم، وحضر الاحتفالية 130 من الإماراتيين المهتمين بالثقافة الكورية من مختلف الأعمار، ويُقدم هذا المعرض مجموعة متنوعة من أنواع شاي الزهور الكوري، مع عروض توضيحية حول كيفية تحضيرها، فضلاً عن فرص لتذوق شاي الزهور والتعرف إلى جوانب الثقافة الكورية.

 

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الاحتفاء بعام الاستدامة 

 تعد هذه الفعالية إحدى مبادرات المركز الثقافي الكوري للاحتفاء بعام الاستدامة، وتفعيل دور الثقافة في تعزيز مفهوم البيئة واستدامتها. ومن جانبه صرّح يونغهي لي مدير المركز الثقافي الكوري قائلاً: «نحن فخورون بالنجاح الكبير الذي حققته فعالية افتتاح معرض زهور في فنجان: شاي الزهور، وأكد أن حضور 130 من الإمارات يعكس الاهتمام الكبير بالثقافة الكورية وعناصرها التقليدية. وأضاف أن هذا المعرض يأتي في إطار مبادرات المركز للاحتفاء بعام الاستدامة في الإمارات، حيث يسعى من خلاله إلى تعزيز الوعي بأهمية البيئة والاستدامة عبر تقديم جوانب من التراث الكوري المرتبط بالطبيعة واستخدام الموارد بشكل مستدام.

أجواء مثالية 

استمتع المشاركون بورش عمل تناولت طرق إعداد مشروبات الزهور، الخل، وحلوى الشاي التقليدية «داسك». كما تم عرض أكثر من عشرة أنواع من شاي الزهور، بما في ذلك المغنوليا، زهور الكرز، اللوتس، والسنط، مما أتاح للزوار فرصة التعرف على فوائدها ونكهاتها وتجربتها في أي وقت. كما أقيم عرض حي لكيفية تحضير شاي الزهور الكوري من تقديم «سويونغ هوو»، خبيرة الشاي التقليدي الكوري. وشاركت الخبيرة مع الجمهور تاريخ صناعة شاي الزهور الكوري والمبدأ القائم على الحفاظ على البيئة واستخدام كافة مواردها بمسؤولية. وبعد العرض الحي، تمكن الحضور من تحضير مشروباتهم الخاصة مستحضرين ما تعلموه من الدورة.

 

كوريا
المركز الثقافي الكوري
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