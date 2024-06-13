عروض ألعاب نارية في «جزيرة ياس» احتفالاً بالعيد

أبوظبي (الاتحاد)

تستقبل «جزيرة ياس» بأبوظبي، في «ياس مارينا» و«ياس باي ووترفرونت»، ضيوفهما من الزوار المحليين والسياح، للاحتفاء بعيد الأضحى المبارك، بعرض باهر للألعاب النارية، خلال 3 أيام العيد، حيث تضيء سماء الوجتهين بألوان نابضة بالحياة، لتقدم تجربة ساحرة، ابتداءً من الساعة 9:00 مساءً.



يوفر «ياس مارينا» للزوار من العائلات والأصدقاء التنزه على طول الممشى الخلاب، الموقع المثالي لمشاهدة عروض الألعاب النارية الباهرة، ضمن أجواء مفعمة بفرحة العيد وبهجته.

ويمكن للزوار الاستمتاع بإطلالة رائعة طوال الأيام على ممشى «ياس باي ووترفرونت»، والاستمتاع بالمناظر الخلابة لعروض الألعاب النارية.