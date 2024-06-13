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تقنية طبية جديدة تحافظ على قابلية القلب للزرع لأكثر من 6 ساعات

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13 يونيو 2024 14:59

أعلن معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا عن ابتكار جديد لنقل قلب المتبرع بسيارة الإسعاف لغرض زراعته في جسم شخص آخر يسمح بنقل القلب لأكثر من 6 ساعات بدلا من الطريقة القديمة التي تحافظ على قابلية القلب للزرع لمدة أقصاها 4-5 ساعات.

وأفادت الخدمة الصحفية للمعهد بأن التقنية الجديدة التي ابتكرها علماء المعهد تسمح ولأول مرة في روسيا بنقل القلب للمتبرع داخل سيارة إسعاف في درجة حرارة جسم الإنسان، لغرض زراعته في جسم شخص آخر وعند ذلك يتم تمديد فترة النقل المسموح بها .

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وتعتمد التقنية الجديدة على استخدام محلول "نورماكور" يحتوي على السكريات والأيونات التي توقف نبض أنسجة القلب، وفي الوقت نفسه تحافظ على قدرتها على البقاء عند درجة حرارة الجسم.

وقال المعهد إنه في المستقبل القريب يخطط فريق العلماء لتكييف التقنية مع نقل أعضاء داخلية أخرى أيضا.

المصدر: وام
زراعة الأعضاء
القلب
أمراض القلب
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