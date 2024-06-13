«تراث الإمارات» في «طانطان الدولي»

محمد نجيم (الرباط)

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في موسم «طانطان الدولي 2024»، للعام السابع على التوالي، والذي المقرر تنظيمه في الفترة بين 26 و30 يونيو الجاري، كشريك رئيس في المهرجان، بهدف تعزيز الروابط والتبادل الثقافي والتراثي، وتجسيد العلاقات الأخوية بين البلدين.



يُعتبر موسم «طانطان الدولي» من أكبر المهرجانات المغربية والعربية، المُسجل من قبل منظمة اليونسكو منذ عام 2008 ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، التي تهتم بالحِرف اليدوية والفروسية الشعبية وسباقات الإبل، ويُمثل تظاهرة ثقافية تحتفي بتقاليد الرحل والثقافة الحسّانية، ويكتسي أهمية كبرى بوصفه نقطة تجمع سنوي لأكثر من 30 قبيلة للرحل، من قبائل الصحراء في الجنوب المغربي، يلتقون بهدف التبادل فيما بينهم، من أجل صون التراث الثقافي، خصوصا فيما يتعلق بالموسيقى والاستعراض والحرف اليدوية والعادات التقليدية.



يتضمن برنامج الموسم الجديد، فقرات متنوعة وغنية، تجسد تجربة ثرية للثقافة البدوية، من خلال عروض تقليدية جذابة، وإقامة معارض للحرف اليدوية الأصيلة، وتنظيم «التبوريدة»، وسباقات الإبل، إضافة إلى تنفيذ معارض تراثية على مدار أيام الموسم لإبراز التراث الحي الذي تزخر به المنطقة، وإقامة سهرات موسيقية وألعاب شعبية.