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تقنية جديدة تطيل عمر «القلب المزروع»

تقنية جديدة تطيل عمر «القلب المزروع»
14 يونيو 2024 01:04

موسكو (وام)

تقنية جديدة تطيل عمر القلب القابل للزراعة من 4 ساعات في السابق، إلى أكثر من 6 ساعات، بحسب معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا الذي توصل إلى ابتكار جديد لنقل قلب المتبرع بسيارة الإسعاف لغرض زراعته في جسم شخص آخر، يسمح بنقل القلب فترة زمنية أكثر من 6 ساعات بدلاً من الطريقة القديمة التي تحافظ على قابلية القلب للزرع لمدة أقصاها من 4 إلى 5 ساعات.
وتعتمد التقنية الجديدة على استخدام محلول «نورماكور» يحتوي على السكريات والأيونات التي توقف نبض أنسجة القلب، وفي الوقت نفسه تحافظ على قدرتها على البقاء عند درجة حرارة الجسم.

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