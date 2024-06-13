تقنية جديدة تطيل عمر «القلب المزروع»

موسكو (وام)

تقنية جديدة تطيل عمر القلب القابل للزراعة من 4 ساعات في السابق، إلى أكثر من 6 ساعات، بحسب معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا الذي توصل إلى ابتكار جديد لنقل قلب المتبرع بسيارة الإسعاف لغرض زراعته في جسم شخص آخر، يسمح بنقل القلب فترة زمنية أكثر من 6 ساعات بدلاً من الطريقة القديمة التي تحافظ على قابلية القلب للزرع لمدة أقصاها من 4 إلى 5 ساعات.

وتعتمد التقنية الجديدة على استخدام محلول «نورماكور» يحتوي على السكريات والأيونات التي توقف نبض أنسجة القلب، وفي الوقت نفسه تحافظ على قدرتها على البقاء عند درجة حرارة الجسم.