The Strangers.. «الغرباء»

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذ المخرج ريني هارلن، والمؤلفان آلان فريدلاند وألان ر.كوهين، مع بداية الموسم السينمائي الصيفي لهذا العام، سلسلة جديدة من أفلام الرعب والتشويق، تحت عنوان «الغرباء» - (The Strangers)، التي تتكون من 3 أجزاء، يعرض منها الفصل الأول (The Strangers Chapter 1) حالياً في السينما المحلية، وتدور قصته حول مجموعة من الغرباء، يرتدون أقنعة مخيفة، يقومون بترويع زوجين شابين.

يشارك في بطولة الفيلم كل من مادلين بيتسك، فروي جوتيريز، راشيل شينتون، جابريل باسو، ريتشارد بريك، إيلا بروكوليري، وإما هورفاس.

رحلة

تدور قصة الفيلم حول الزوجين «مايا» التي تلعب دورها مادلين بيتسك، و«ريان» الذي يجسده فروي جوتيريز، حيث يقرران الانطلاق في رحلة عبر البلاد بمناسبة عيد زواجهما، بحثاً عن بداية جديدة، بعد زواجهما الذي دام 5 سنوات.



مكان معزول

تتوالى الأحداث ويتوقف الزوجان في مكان منعزول بولاية أوريغون، لأخذ قسط من الراحة، وتناول الطعام في أحد المطاعم المجاورة، ووقتها ينتابهما الخوف من معاملة الموجودين داخل المطعم، وحينما يركبان السيارة لاستكمال رحلتهما، يكتشف وجود عطل بها، ويعرض عليهما أحد الرجال تصليحها، وينصحهما بقضاء الليل في أحد الأماكن، لأن قطع غيار السيارة لن تأتي إلا في الصباح.

كابوس

«مايا» و«ريان» تجبرهما الظروف على الإقامة في أحد المنازل التي يتم تأجيرها عن طريق تطبيق إلكتروني، ويجدان أن المكان مناسب لقضاء الليل حيث الهدوء والاسترخاء، ولكن سريعاً ما يتحول هذا اليوم إلى كابوس مروع.



رعب منزلي

نجح المخرج ريني هارلن في (The Strangers)، في تنفيذ سلسلة مشوقة من نوعية أفلام الرعب المنزلي، التي تدور أحداثها في مكان واحد، حيث تشعر «مايا» بوجود أحد الأشخاص في المنزل، وتحاول أن تلفت نظر «ريان» للأمر، إلا أن يكتشفا وجود مجموعة من الغرباء داخل منزلهم، يرتدون أقنعة غريبة ومخيفة، ويحاولون تعذيبهما بشتى الطرق من دون معرفة الأسباب، ضمن مشاهد تحبس الأنفاس، ويواجه الزوجان ما يتعرضان له من ترويع من قبلهم في سبيل إنقاذ حياتهما.