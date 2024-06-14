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الترفيه

"مايكروسوفت" تؤجل إطلاق خاصية "الاسترداد" بالذكاء الاصطناعي

"مايكروسوفت"
14 يونيو 2024 12:48

أعلنت شركة مايكروسوفت، أنها أرجأت طرح خاصية "الاسترداد" الجديدة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بعد إثارة مخاوف أمنية.

وتأخذ خاصية الاستدعاء صورا سريعة لشاشة الحاسب الشخصي بشكل دوري، ثم يتم تشفيرها وتخزينها ويمكن تحليلها بالذكاء الاصطناعي للبحث عن معلومات سابقة.

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وكان من المقرر أن يتم إصدار فئة الأجهزة الجديدة "كوبيلوت + بي سي" في 18 يونيو الجاري. وذكرت شركة مايكروسوفت: "نقوم بتعديل الطراز الجديد لتحسين مهارة مجتمع برنامج (ويندوز إنسايدر) لنضمن ارتقاء الخبرة إلى معاييرنا الرفيعة للجودة والأمن." .

وأضافت: "هذا القرار متأصل في التزامنا بتوفير خبرة موثوقة وآمنة وقوية لجميع عملائنا والسعي لتعقيب إضافي قبل إتاحة الخاصية لجميع مسخدمي (كوبيلوت + بي سي)."   

المصدر: وكالات
مايكروسوفت
الذكاء الاصطناعي
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