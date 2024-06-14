«حديقة أم الإمارات».. وجهة مثالية للاحتفال بالعيد

أبوظبي (الاتحاد)

«حديقة أم الإمارات»، وجهة جاذبة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع الأهل والأصدقاء، وقضاء أجمل الأوقات وسط طبيعتها الخضراء الوارفة، التي تحتضن العديد من المطاعم المتميزة.



وجبات شهية

تحتضن حديقة «أم الإمارات» العديد من الأنشطة التي تناسب مختلف الأذواق، وتعدكم بتجارب لا تنسى، من وجبات طعام شهية تجمع بين خيارات البرجر التقليدي وفن الطهي المعاصر، والأطباق الكلاسيكية والأخرى المبتكرة. كما يمكن تناول الآيس كريم بنكهات الفانيلا والشوكولاتة التقليدية، التي تمنح الانتعاش والبرودة في الصيف.



ذكريات الطفولة

وتتيح حديقة «أم الإمارات» تشكيلة واسعة من المأكولات الأميركية التقليدية، من البرجر إلى النودلز الشهية، وسط أجواء هادئة ومثالية للاستمتاع برفقة الأهل والأصدقاء.

ويوفر الموقع تجربة جميلة تحيي ذكريات الطفولة في الحديقة، من خلال إضفاء لمسة مختلفة إلى الأطباق من مختلف أنحاء العالم، والتي يتم إعدادها بدقة عالية. وتكتمل هذه التجربة مع أصناف الحلويات الشهية، بما في ذلك كيكة «ماتيلدا» الشهيرة التي تتميز بطعمها الاستثنائي.

ويستمتع الزوار بتذوق المخبوزات الطازجة المحضّرة يدوياً، ضمن أصناف متنوعة تشمل الكرواسان وكيك الحليب والبسكويت الطري اللذيذ، والتي تضفي المزيد من البهجة خلال أيام العيد.



حظيرة الحيوانات

يمكن للصغار الاستمتاع بأجواء مختلفة هذا العيد، من خلال زيارة حظيرة الحيوانات في فترة الظهيرة، حيث تتاح لهم الفرصة للتفاعل مع حيواناتهم المفضلة وإطعامها عن قرب، بما في ذلك الماعز والأرانب والسلاحف وطيور إيمو، كذلك يمكنهم خوض تجربة ركوب الجمال والمهور، للاستمتاع بأجمل التجارب مع الأهل والأصدقاء وسط أجوائها المتميزة.