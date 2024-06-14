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استخراج حفريات حيوان عاش قبل نحو 100 مليون سنة

هيكل تيروصور في أستراليا
14 يونيو 2024 22:23

أعلن العلماء في ولاية كوينزلاند الأسترالية اكتشافهم لحيوان تيروصور عاش إلى جانب ديناصورات وزواحف بحرية مختلفة خلال العصر الطباشيري (الكريتاسي).
وحفريات التيروصور، الذي أطلق عليه "هاليسكيا بيترسني"، هي الأكثر اكتمالا من أي تيروصور عثر على حفرياته في أستراليا.
وبلغ طول جناحيه 4.6 متر وعاش قبل نحو 100 مليون سنة مما يجعل "هاليسكيا" أكبر قليلا وأقدم بنحو خمسة ملايين سنة من تيروصور أسترالي وثيق الصلة به عثر على حفرياته في عام 2019.
و"هاليسكيا" تعني "شبح البحر"، وربما كان لهذا المخلوق منظر مخيف وهو يحلق فوق الأمواج.
وقالت أديل بنتلاند، وهي طالبة دكتوراة في الحفريات بجامعة كيرتن في أستراليا والمؤلفة الرئيسية للدراسة، التي نشرتها هذا الأسبوع مجلة "ساينتيفك ريبورتس"، "كان إرومانجا بحرا داخليا شاسعا يغطي أجزاء كبيرة من أستراليا حين كان هذا التيروصور يعيش، لكن كلاهما اختفى. شبح كليهما واضح من الحفريات الموجودة في المنطقة".
ولا تتيح هشاشة الهيكل العظمي للتيروصورات فرصة مناسبة للتحجر. واستخرج من الأرض 22 بالمئة من الهيكل العظمي لهاليسكيا، مع الفك السفلي كاملا وطرف الفك العلوي وعظام الحلق و43 سنا وفقرات من العمود الفقري وأضلاع وعظام من كلا الجناحين وجزء من ساق واحدة.
وقالت بنتلاند "استنتجنا وجود لسان عضلي بناء على الطول النسبي لعظام الحلق مقارنة بطول الفك السفلي".
وأضافت "في تيروصورات كثيرة أخرى، يبلغ طول عظام الحلق 30 أو 60 بالمئة من طول الفك السفلي، بينما في هاليسكيا يبلغ طول عظام الحلق 70 بالمئة من طول الفك السفلي. وهذا يعني أنه أثناء صيد الأسماك ورأسيات الأرجل الشبيهة بالحبار، ربما كان لدى هاليسكيا تفوق يمكنه من اقتناص الطريدة الحية في فكيها".
وقالت بنتلاند إنها "مندهشة" من أن عينة "هاليسكيا" حافظت على عظام الحلق لأن هذه العظام "في رهافة قطعة من السباجيتي وإحداها كاملة تماما".
وحفريات "هاليسكيا" أكثر اكتمالا من حفريات تيراصور "فيرودراكو". وكلاهما من مجموعة التيروصورات التي تسمى "انهانجيريانز"، والتي تم التعرف عليها من حفريات عثر عليها في الصين والولايات المتحدة والبرازيل وإنجلترا وإسبانيا والمغرب.
كانت التيروصورات الأولى من ثلاث مجموعات فقارية تمكنت من الطيران وظهرت منذ نحو 230 مليون سنة. وظهرت الطيور منذ نحو 150 مليون سنة، والخفافيش منذ نحو 50 مليون سنة. وتلاشت التيروصورات في نفس حدث الانقراض الجماعي الذي قضى على الديناصورات.

المصدر: رويترز
ديناصور
تيروصورات
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