السبت 15 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

أميرة ويلز تعلن موعد ظهورها لأول مرة منذ أشهر

أميرة ويلز
14 يونيو 2024 23:12

أعلنت الأميرة كايت، المصابة بالسرطان، أنها ستظهر رسميا غدا السبت للمرة الأولى منذ أشهر في مناسبة العرض العسكري الذي ينظم ضمن الاحتفالات بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، مشيرة إلى "تقدم جيد" في علاجها.
في رسالة نشرت مساء اليوم الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي، تحدثت زوجة الأمير وليام، وريث العرش البريطاني، للمرة الأولى أيضا عن صحتها منذ الإعلان عن مرضها في مقطع فيديو في نهاية مارس الماضي.
لم تظهر الأميرة كايت، التي تحظى بشعبية كبيرة، علنا منذ عيد الميلاد حين بدت متعبة بعد أسابيع من الصمت الذي أثار العديد من التكهنات.
وكتبت كايت (42 عاما)، في رسالتها التي أرفقتها بصورة التقطت في وقت سابق هذا الأسبوع في قلعة "ويندسور"، بحسب مكتبها، "أنا أحقق تقدما جيدا، لكن كما يعرف أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام جيدة وأيام سيئة".
وأضافت "علاجي مستمر وسيستمر لعدة أشهر".
وتابعت "أتطلع لحضور العرض العسكري في مناسبة عيد ميلاد الملك في نهاية الأسبوع مع عائلتي وآمل في التمكن من المشاركة في بعض الالتزامات العامة هذا الصيف، مع العلم أنني لم أخرج بعد من الصعوبات".
يُنظر إلى وليام وكايت وأطفالهما على أنهم الوجه الحديث للعائلة الملكية البريطانية.
- ظهور على الشرفة؟
في رسالتها، لم توضح كايت كيف ستشارك في الاحتفالات التي تنظم عادة في يونيو رغم أن عيد ميلاد الملك في نوفمبر.
كذلك، لم تحدد ما إذا كانت ستقف إلى جانب أفراد العائلة المالكة خلال الظهور التقليدي من على شرفة قصر باكينغهام.
هذه السنة، سيشارك الملك تشارلز الثالث، المصاب أيضا بسرطان، في العرض العسكري من داخل عربة لا ممتطياً حصاناً كالعام الفائت، كما أوضح القصر في الآونة الأخيرة.
استأنف تشارلز نشاطاته العامة في نهاية إبريل وقام، على سبيل المثال في مطلع يونيو الجاري، بزيارة إلى فرنسا مع الملكة كاميلا في مناسبة الاحتفالات بالذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء في النورماندي.

أخبار ذات صلة
رضيع ينتصر على «ولمز» بجراحة معقدة في أبوظبي
«دبي الصحية» توقع اتفاقية تعاون مع «مستشفى رويال مارسدن»
المصدر: آ ف ب
كيت ميدلتون
أميرة ويلز
السرطان
آخر الأخبار
مركز جامع الشيخ زايد الكبير
علوم الدار
مواقيت صلاة عيد الأضحى في إمارات الدولة
اليوم 20:10
أعلام الاتحاد الأوروبي ترتفع أمام مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل
الأخبار العالمية
الاتحاد الأوروبي يتوصل لاتفاق بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا
15 يونيو 2024
الرئيس سيريل رامابوسا يؤدي اليمين بوصفه نائبا في البرلمان
الأخبار العالمية
في سابقة بعد الأبرتايد.. حكومة وحدة تضم المعارضة في جنوب أفريقيا
15 يونيو 2024
«يورو» لحظة بلحظة.. الهدف الخامس لألمانيا في شباك أسكتنلدا
الرياضة
«يورو» لحظة بلحظة.. الهدف الخامس لألمانيا في شباك أسكتنلدا
اليوم 23:56
برونو لومير، وزير المالية الفرنسي
الأخبار العالمية
تحذير من أزمة إذا فاز اليمين المتطرف بالانتخابات في فرنسا
اليوم 23:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©