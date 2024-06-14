أميرة ويلز تعلن موعد ظهورها لأول مرة منذ أشهر

أعلنت الأميرة كايت، المصابة بالسرطان، أنها ستظهر رسميا غدا السبت للمرة الأولى منذ أشهر في مناسبة العرض العسكري الذي ينظم ضمن الاحتفالات بعيد ميلاد الملك تشارلز الثالث، مشيرة إلى "تقدم جيد" في علاجها.

في رسالة نشرت مساء اليوم الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي، تحدثت زوجة الأمير وليام، وريث العرش البريطاني، للمرة الأولى أيضا عن صحتها منذ الإعلان عن مرضها في مقطع فيديو في نهاية مارس الماضي.

لم تظهر الأميرة كايت، التي تحظى بشعبية كبيرة، علنا منذ عيد الميلاد حين بدت متعبة بعد أسابيع من الصمت الذي أثار العديد من التكهنات.

وكتبت كايت (42 عاما)، في رسالتها التي أرفقتها بصورة التقطت في وقت سابق هذا الأسبوع في قلعة "ويندسور"، بحسب مكتبها، "أنا أحقق تقدما جيدا، لكن كما يعرف أي شخص يخضع للعلاج الكيميائي، هناك أيام جيدة وأيام سيئة".

وأضافت "علاجي مستمر وسيستمر لعدة أشهر".

وتابعت "أتطلع لحضور العرض العسكري في مناسبة عيد ميلاد الملك في نهاية الأسبوع مع عائلتي وآمل في التمكن من المشاركة في بعض الالتزامات العامة هذا الصيف، مع العلم أنني لم أخرج بعد من الصعوبات".

يُنظر إلى وليام وكايت وأطفالهما على أنهم الوجه الحديث للعائلة الملكية البريطانية.

- ظهور على الشرفة؟

في رسالتها، لم توضح كايت كيف ستشارك في الاحتفالات التي تنظم عادة في يونيو رغم أن عيد ميلاد الملك في نوفمبر.

كذلك، لم تحدد ما إذا كانت ستقف إلى جانب أفراد العائلة المالكة خلال الظهور التقليدي من على شرفة قصر باكينغهام.

هذه السنة، سيشارك الملك تشارلز الثالث، المصاب أيضا بسرطان، في العرض العسكري من داخل عربة لا ممتطياً حصاناً كالعام الفائت، كما أوضح القصر في الآونة الأخيرة.

استأنف تشارلز نشاطاته العامة في نهاية إبريل وقام، على سبيل المثال في مطلع يونيو الجاري، بزيارة إلى فرنسا مع الملكة كاميلا في مناسبة الاحتفالات بالذكرى الثمانين لإنزال الحلفاء في النورماندي.