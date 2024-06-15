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علماء يستخلصون النفط من النفايات البلاستيكية

علماء يستخلصون النفط من النفايات البلاستيكية
15 يونيو 2024 11:58

ابتكر علماء جامعة بيرم التقنية الوطنية للبحوث في روسيا، وحدة للحصول على المنتجات النفطية من النفايات البلاستيكية من أي نوع تقريبا، باستخدام الماء كمذيب للبلاستيك.

وذكر المكتب الإعلامي للجامعة في بيان نقلته وكالة " تاس" للأنباء، أن علماء الجامعة ابتكروا وحدة تعالج مجموعة واسعة من النفايات الصناعية، تتطلب مساحة عمل أقل بأربع مرات من المنشآت الموجودة، مكوناتها محلية بالكامل. ويهدف الابتكار إلى المعالجة العميقة للنفايات باستخدام مذيب عالمي - الماء في حالة سائلة.

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وأضاف البيان أن الباحثين استخدموا الطريقة المبتكرة بنجاح على أكثر من 100 نوع من النفايات البلاستيكية.

وتبلغ كَمّيَّة النفايات البلاستيكية في روسيا بين 3.5 إلى 8.5 مليون طن سنويا، ويتوقع أن تتضاعف هذه الكَمّيَّة في عام 2025، وتصل نسبة النفايات البلاستيكية التي يعاد تدويرها بين 5 إلى 12% من إجمالي النفايات.

المصدر: وام
النفايات البلاستيكية
النفايات
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