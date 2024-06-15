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أميرة ويلز تظهر لأول مرة منذ إصابتها بالسرطان

أميرة ويلز في عربة مع أطفالها
15 يونيو 2024 16:58

ظهرت أميرة ويلز البريطانية كيت لأول مرة أمام الجمهور، اليوم السبت، منذ أن كشفت جراحة خضعت لها قبل خمسة أشهر عن إصابتها بالسرطان.
وظهرت كيت داخل عربة تجرها الخيول برفقة أطفالهما الثلاثة قبل عرض عسكري سنوي يقام في وسط العاصمة لندن للاحتفال بعيد الميلاد الرسمي لتشارلز الثالث ملك بريطانيا.
ولوحت حشود اصطفت في الشوارع وهتفت مع مرور العربة.
واستقل الملك تشارلز عربة منفصلة مع زوجته كاميلا، يليه الأمير وليام وريث العرش وزوج كيت الذي كان يمتطي جوادا ويرافقه كبار أعضاء العائلة المالكة.

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تخضع كيت للعلاج الكيميائي الوقائي منذ إعلان إصابتها بالسرطان، وهذا هو أول ظهور لها أمام الجمهور منذ ديسمبر الماضي.
في رسالة نادرة كتبتها أمس الجمعة، قالت كيت إنها تحرز تقدما جيدا لكنها "لم تتجاوز أزمتها" بعد.
ورفض مكتبها، قصر "كينزنجتون"، تقديم أي تفاصيل حول نوع السرطان أو علاجها بخلاف القول إن العلاج الكيميائي الوقائي بدأ في فبراير الماضي.
وتزامن مرضها مع مرض الملك تشارلز (75 عاما) الذي يخضع أيضا للعلاج من السرطان لكنه استأنف واجباته العامة في أبريل. 

المصدر: رويترز
كيت ميدلتون
الأميرة كيت
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