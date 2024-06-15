أغاني العيد.. «أنشودة الفرح»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تلعب أغاني العيد دوراً مهماً في تعزيز مشاعر البهجة في نفوس الناس، حيث تضفي على المناسبة لمسة خاصة، وتعكس مظاهر السرور والفرح بقدوم العيد، بمزيج من الكلمات البسيطة والألحان العذبة، وتتميز أغاني العيد بتنوعها الكبير، بين أغانٍ صدرت في القرن الماضي ولا تزال محفورة في الذاكرة، وتمثل «أنشودة الفرح»، ونفذها نخبة من عمالقة الغناء في الزمن الجميل، وأغنيات حديثة عصرية، قدمها مجموعة من مطربي الجيل الجديد، لاستمرارية وجود «أيقونات» احتفالية بأيام العيد، تتشارك جميعها في إيصال رسالة الفرح والبهجة.

«يا ليلة العيد»

«يا ليلة العيد آنستينا وجددتي الأمل فينا، هلالك هل لعنينا فرحناله وغنينا»، مقطع من كلمات أغنية «كوكب الشرق» أم كلثوم، التي تغنت بها منذ أكثر من 80 عاماً، ولا تزال إحدى علامات البهجة وتحفة فنية خالدة، يتم عرضها في أيام عيد الفطر والأضحى، وهي من كلمات الشاعر أحمد رامي، وألحان رياض السنباطي، وقد وثّق مسلسل «أم كلثوم» للكاتب محفوظ عبدالرحمن والمخرجة إنعام محمد علي، لحظة غناء أم كلثوم للأغنية، والتي جسدت دورها في المسلسل الممثلة صابرين.

عُرضت الأغنية للمرة الأولى في فيلم «دنانير» عام 1939، لتكون ثالث أفلام أم كلثوم التي غنتها في قصر الخليفة هارون الرشيد ضمن أحداث الفيلم، ثم قدمت أم كلثوم الأغنية نفسها في حفل أحيته ليلة العيد عام 1944.

«كل عام وأنتم بخير»

ورغم مضى ما يزيد على 30 عاماً على إطلاقها، إلا أن أغنية طلال مداح، «كل عام وأنتم بخير»، وهي من كلمات الشريف منصور، وألحان محمد المغيص، لا تزال حاضرة بقوة، متحدية التغيرات وتعاقب الأجيال، لتبقى علامة راسخة في الأعياد.

«ومن العايدين»

فيما صدح «فنان العرب» محمد عبده بأغنية «ومن العايدين.. ومن الفايزين»، إذاعياً للمرة الأولى عام 1971، ومن بعدها أصبحت بمثابة «أهزوجة العيد» لسنوات طويلة، حيث أبدع في كتابة كلماتها إبراهيم خفاجي، وحافظت تلك الأغنية على صدارتها لأكثر من 50 عاماً، وظلت في وجدان المستمع العربي، ويتداولها الناس حتى وقتنا هذا، للتعبير من مظاهر الفرح في العيد.

«أهلاً بالعيد»

«العيد فرحة.. وأجمل فرحة.. تجمع شمل قريب وبعيد»، مقطع من أغنية «أهلاً بالعيد» من كلمات عبد الوهاب محمد وألحان جمال سلامة، التي قدمتها الفنانة صفاء أبو السعود عام 1985، وتُعتبر من أشهر أغاني الاحتفال بالعيد، وأحبها إلى قلوب الصغار والكبار أيضاً، وأصبحت «أيقونة احتفالية» في مختلف أنحاء الوطن بعدما تم تصويرها فيديو كليب بطريقة استعراضية غنائية مميزة من إخراج شكري أبوعميرة، ومؤخراً أعادت صفاء أبو السعود تقديم الأغنية وتصويرها بشكل جديد.

قديم وجديد

وعلى مر السنوات، تم إنتاج وإصدار عدد من الأغنيات القديمة المتميزة، الخاصة باحتفالية العيد، ومنها «باركوا يا حباب» لعوض الدوخي، «هل هلال العيد» لنور الهدى، «أيام العيد» لفيروز، «بكرا بتشرق شمس العيد» لصباح، «يا جمال العيد» لعبادي الجوهر، كما حرص عدد من مطربي العصر الحالي على تنفذ أغنيات جديدة احتفالاً بأيام العيد، نالت صدى كبيراً، ومنها: «عيدك بلمبارك» لحسين الجسمي، «جانا العيد وغنينا» لعبد المجيد عبدالله، «العيد هلّ بفرحته» لماجد المهندس، و«العيد جاء» لبلقيس.

«أحلى كل الأعياد»

«العيد السنة دي أحلى كل الأعياد، والأفراح بتنادي جايلنا في الميعاد، في قلوبنا وحوالينا النور هيه، والأفراح داير ما يدور هيه»، مقطع من أغنية العيد التي انتشرت في تسعينيات القرن الماضي، وتغنت بها غادة رجب في طفولتها، وهي من ألحان والدها رضا رجب، وكلمات داليا حسني.