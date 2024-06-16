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ميزات جديدة من "واتساب" لمكالمات الفيديو

ميزات جديدة من "واتساب" لمكالمات الفيديو
16 يونيو 2024 12:21

حدث تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب خدمة مكالمات الفيديو على مختلف الأجهزة، من خلال اتاحة إمكانية مشاركة الشاشة مع دعم الاتصال الصوتي وخاصية تمييز المتحدث الجديد.

كما رفعت الحد الأقصى لعدد الأشخاص المشاركين في مكالمة الفيديو الواحدة إلى 32 شخصاً. وأشار موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن واتساب قدم في أغسطس الماضي خاصية دعم مشاركة الشاشة في مكالمات الفيديو.

وحسن التطبيق الآن هذه الخاصية من خلال دعم مشاركة الملفات الصوتية إلى جانب الشاشة وهو ما يتيح للمستخدم مشاهدة الفيديوهات مع المتصلين الآخرين أثناء المكالمة عبر واتساب.

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كما تضم قائمة التحديثات المهمة في واتساب  في خدمة مكالمات الفيديو، رفع الحد الأقصى لعدد المشتركين في المكالمة الواحدة بغض النظر عن الأجهزة التي يستخدمها المشاركون. وقبل هذا التحديث  كان واتساب يسمح باشتراك حتى 32 مستخدماً في المكالمة الواحدة في حال استخدام الأجهزة المحمولة فقط، في حين كان الحد الأقصى عند إجراء المكالمة باستخدام الكمبيوتر الشخصي  16 شخصاً لمستخدمي أجهزة ويندوز و8 أشخاص لأجهزة ماك أو.إس.

المصدر: وكالات
واتساب
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