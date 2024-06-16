أفلام العيد.. ترفع شعار «منافسة الأجزاء»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تتنافس مجموعة من الأفلام بدور السينما المحلية في موسم عيد الأضحى، والتي اعتمدت أغلبها على نجاح الأجزاء، والتي تتنوع بين الأكشن والكوميدي والمغامرات، حيث يستمتع عشاق «الفن السابع» بباقة من الأعمال السينمائية العربية والأجنبية والرسوم المتحركة، وبتوليفة مميزة وغنية من الأفلام المتنوعة التي تعرض في صالات العرض المختلفة.

«القاضية»

بعد نجاح الجزء الأول الذي صدر عام 2015، والثاني الذي صدر عام 2019، تحت عنوان «عودة أسود الأرض»، يعود «ولاد رزق» في جزء ثالث بعنوان «القاضية»، ليُعرض في السينما المحلية، وينافس بقوة في موسم عيد الأضحى، فبعد 5 سنوات من أحداث الجزء الثاني، يجتمع من جديد الأشقاء «رزق»، للدخول في عوالم جديدة تضعهم في مواجهات خطرة مع عدد من المجرمين. يشارك في بطولته الفيلم، أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، ومحمد ممدوح، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

9 سنوات

بعد 9 سنوات من أحداث الجزء الأول الذي عُرض عام 2015، وحقق صدى كبيراً، وتربع على عرش الإيرادات، يعود فيلم الرسوم المتحركة العائلي «قلباً وقالباً» - (Inside Out)، في جزء ثان، ليخوض المنافسة في الموسم السينمائي لعيد الأضحى. يشارك في بطولة الفيلم، ديان لين، مايا هوك، توني هال، إيمي بويلر، ليزا لابيرا، وفيليس سميث، تأيف ميج ليفوف، وإخراج كيلسي مان.

تدور قصة الفيلم حول مغامرات الطفلة «ريلي» التي تنتقل إلى سان فرانسيسكو مع عائلتها، بعدما تسلم والدها عملاً جديداً هناك، حيث تتحكم بها بعض المشاعر مثل السعادة، الخوف، الغضب والحزن، وتحاول «ريلي» بالمساعدة من مشاعرها الكامنة التي تعطيها نصائح يومية أن تتخطى معاناة الانتقال إلى هذه المدينة الجديدة، ومحاولة التأقلم مع حياة الناس، وفي الجزء الثاني يستعرض الفيلم حياة «رايلي» في مرحلة المراهقة، حيث يستكشف العديد من المشاعر الجديدة.

«الغرباء»

ونفّذ المخرج ريني هارلن، والمؤلفان آلان فريدلاند وألان ر.كوهين، سلسلة جديدة من أفلام الرعب والتشويق، تحت عنوان «الغرباء» - (The Strangers)، التي تتكون من 3 أجزاء، يعرض منها الفصل الأول (The Strangers Chapter 1) ضمن موسم العيد، والفيلم بطولة مادلين بيتسك، فروي جوتيريز، راشيل شينتون، جابريل باسو، ريتشارد بريك، إيلا بروكوليري، وإما هورفاس.

«اللعب مع العيال»

ينافس الممثل محمد إمام بفيلم «اللعب مع العيال»، الذي يشهد التعاون الأول له مع المخرج شريف عرفة، وبطولة أسماء جلال، مصطفى غريب، باسم سمرة، بيومي فؤاد، وويزو، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول مدرس التاريخ «علام»، الذي ينتقل للعمل بإحدى المناطق الصحراوية، ليواجه العديد من المواقف والصراعات.