"إنسايد آوت 2" يتصدر شباك التذاكر في أميركا

حقق الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "إنسايد آوت"، انطلاقة قوية في شباك التذاكر في أميركا الشمالية، حاصداً 155 مليون دولار في أيام عرضه الأولى، بحسب أرقام شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وأطاح فيلم الرسوم المتحركة متصدر تصنيف الأسبوع الماضي، فيلم "باد بويز: رايد أور داي" من بطولة ويل سميث ومارتن لورانس. وحل العمل في المركز الثاني هذا الأسبوع مع 33 مليون دولار، ليصبح مجموع إيراداته 112 مليون دولار في أسبوعين.

في المقابل، تقدّم فيلم "كينغدوم أوف ذي بلانيت أوف ذي إيبس"، أحدث جزء من ملحمة الخيال العلمي الشهيرة، مركزين مقارنة بترتيب الأسبوع الماضي، محققاً 5,2 ملايين دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، لتبلغ إيراداته الإجمالية 157 مليون دولار في ستة أسابيع.



