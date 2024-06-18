الثلاثاء 18 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

جراحة عاجلة لإيقاف نزيف بأمعاء حاج إندونيسي في عرفات

جراحة عاجلة لإيقاف نزيف بأمعاء حاج إندونيسي في عرفات
18 يونيو 2024 16:25

 نجح فريق طبي بمستشفى شرق عرفات في إجراء عملية جراحية عاجلة لحاج إندونيسي يبلغ من العمر ثمانين عاماً يعاني من ثقب ونزيف داخلي في الأمعاء نتيجة إصابته بقرحة في نهاية المعدة وبداية الاثني عشر، وتم إصلاح الثقب وعلاج الحاج.

 وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن المريض نقل إلى المستشفى مع القافلة الطبية من تجمع المدينة الصحي، لتمكينه من أداء النسك واستكمال خطته العلاجية، حيث كان يعاني من نزيف وأنيميا حادة وحالته الصحية غير مستقرة، وعلى الفور جرت معاينة وتقييم حالته من قبل فريق الجراحة وبعد إكمال الإجراءات والتشخيص اتخذ قرار بنقل المريض إلى غرفة العمليات في يوم عرفة وجرى إصلاح الثقب واستكمال العلاج.
 وأضاف أن حالة المريض استقرت بعد العملية وارتفعت نسبة الهيموجلوبين في الدم وتحسنت جميع آثار التسمم التي كانت موجودة قبل العملية وهو بحالة صحية جيدة في جناح التنويم.

أخبار ذات صلة
رونالدو يغري راموس باللعب للنصر
السعودية تعلن عن نجاح موسم الحج وخلوه من أي تفشيات
المصدر: وكالات
عرفات
الحج
السعودية
آخر الأخبار
مورينيو عينه على نجم وسط الدنمارك
الرياضة
مورينيو عينه على نجم وسط الدنمارك
اليوم 18:07
رونالدو يغري راموس باللعب للنصر
الرياضة
رونالدو يغري راموس باللعب للنصر
اليوم 17:55
السعودية تعلن عن نجاح موسم الحج وخلوه من أي تفشيات
الأخبار العالمية
السعودية تعلن عن نجاح موسم الحج وخلوه من أي تفشيات
اليوم 17:38
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:28
«أبيض الشباب» يواجه سوريا والبحرين وفلسطين في «غرب آسيا»
الرياضة
«أبيض الشباب» يواجه سوريا والبحرين وفلسطين في «غرب آسيا»
اليوم 17:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©