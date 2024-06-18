مهرجان أبوظبي وتاونسون للإنتاج يحتفيان بـ«لوحات بوب بيك»



أبوظبي (الاتحاد) جمعت قاعة والت ديزني الموسيقية العريقة في لوس أنجلوس، نهاية الأسبوع الماضي، سحر الموسيقى والفن، حيث أسر عرض «صور في معرض: لوحات بوب بيك» في تقديمه لأول مرة عالمياً، الجمهور، ضمن حفل استثنائي من إنتاج مهرجان أبوظبي بالتعاون مع شركة روبرت تاونسون للإنتاج، حيث سلّط العمل الضوء على أهمية بوب بيك، الفنان الأسطوري والمبدع الذي لا تزال أعماله تلهم أجيال الفنانين التشكيليين والمصممين والمؤلفين الموسيقيين المعاصرين. روائع بيك بدأت الأمسية بتقديم مقطوعات الأفلام الكلاسيكية، مع سلسلة مع الرسوم الشهيرة لبوب بيك، وقدمت الأوركسترا عروضاً لمختارات من ويست سايد ستوري لليونارد برنشتاين، وفيلم سوبرمان لجون ويليامز، وستار تريك: ذا موشن بيكتشر لجيري جولدسميث، وغيرها من الأعمال الأسطورية التي تحيي أعمال بيك الفنية. ويجمع عمل «صور في معرض: لوحات بوب بيك»، الموسيقي المبتكر المستوحى من روائع بيك، عبر مشروع إبداعي مشترك، بين عشرة مؤلفين موسيقيين مرموقين، من بينهم المؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب درويش، الذي شارك بمقطوعة «منعطف أكبر: زوايا أسرع»، مستلهماً الحضور المزدهر لدولة الإمارات العربية المتحدة على مشهد الثقافة العالمية. جسور تواصل اعتبرت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، أنَّ إحياء «صور في معرض: لوحات بوب بيك»، في قاعة والت ديزني بلوس أنجلوس، إحدى أهم قاعات الأوركسترا في العالم، بتقديم مشترك من مهرجان أبوظبي مع المنتج الهوليودي العالمي روبرت تاونسن، يعكس المكانة العالمية للمهرجان ودوره في تعزيز الحضور الإماراتي في الخارج، وقالت «نقدّم جائزة مهرجان أبوظبي 2024 لقائد الأوركسترا الأسطوري ليونارد سلاتكين الحائز 6 جوائز غرامي، والذي يقود أوركسترا لوس أنجلوس للأفلام في هذا الحفل التاريخي احتفاءً بإرث الرسّام الأميركي الريادي بوب بيك، وتأكيداً على الدور الذي تلعبه الموسيقى والفنون في بناء جسور التواصل والتفاهم، وتعزيز التعاون بين المبدعين من حول العالم». إرث عظيم أضافت الخميس: «يتضمن العمل مشاركة عدد من كبار المؤلفين الموسيقيين الحاصلين على أهم الجوائز العالمية، وهم الأميركيون ماريا نيومان وجيف بييل ومايكل أبيلز وماركو بلترامي ومارك شيمان ودون ديفيس وبيل كونتي، والكندي ميشال دانا، والبريطاني هاري غريجسون ويليامز، إلى جانب المؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب درويش الذي يشارك بمقطوعة «منعطف أكبر: زوايا أسرع»، حيث يستلهمون عدداً من روائع لوحات بوب بيك بينها الأم تيريزا، النسور الذهبية والجسر الكبير في مدينة نيويورك وغيرها، في تناسق متقن بين الموسيقى والفنون في عمل استثنائي يعرض لأول مرة عالمياً».كما قدّمت هدى إبراهيم الخميس، جائزة مهرجان أبوظبي 2024 لعائلة بوب بيك تقديراً لإرثه العظيم، واحتفاءً بتأثيره الملهم على عالم الفن ومساهماته الكبيرة في السرد البصري للقصص. تجربة فريدة كما تخلل الحفل تقديم أعمال جديدة لماريا نيومان، وجيف بيل، ومايكل أبيلز، وماركو بلترامي، ومارك شيمان، ودون ديفيس، وبيل كونتي، ومايكل دانا، وهاري جريجسون ويليامز، حيث قدم كل منهم رؤيته الفريدة لفن بيك، مستلهمين موسيقاهم الاستثنائية من روائع أعماله الفنية، مثل صورة غلاف مجلة تايم للأم تيريزا، ومعرض نيويورك العالمي لعام 1964، وغيرها.وعبّر روبرت تاونسون، المنتج الهوليودي العالمي عن حماسته لهذا الحدث، قائلاً: «إن هذا الحفل شهادة على تأثير بوب بيك الدائم على الفنون، كان التعاون مع مهرجان أبوظبي، وهذه المجموعة اللامعة من المؤلّفين بمثابة رحلة غير عادية، إن التآزر بين الفن البصري لبيك وهذه المؤلفات الموسيقية الجديدة قد خلق تجربة فريدة ومؤثرة بعمق». وسلط الحدث الضوء على دور مهرجان أبوظبي كمهرجان رائد في تعزيز الابتكار الثقافي والفني، ودعمه الأعمال الجديدة التي تجمع بين أشكال الفنون الكلاسيكية والمعاصرة، إذ يواصل المهرجان رحلته في تعزيز الحوار والتعاون الثقافي العالمي.

