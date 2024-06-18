وفاء عامر.. خرساء «بدون مقابل»

سعيد ياسين (القاهرة)

انضمت وفاء عامر لأسرة مسلسل «بدون مقابل»، المقرر عرضه في الموسم الشتوي المقبل، وتتناول أحداثه بطولات رجال الأمن في محاربة الإرهاب، وتجسد خلاله شخصية سيدة خرساء تصاب بالشلل بسبب تناول أدوية خاطئة، وقالت إنها تعتبر الدور بمثابة تحدٍّ كبير لها، خصوصاً أنها تقدم هذه النوعية للمرة الأولى في مشوارها.

يشارك في البطولة هاني رمزي وداليا البحيري ونسرين طافش وعمرو عبدالجليل، تأليف حسام موسى وإخراج جمال عبدالحميد.

وتنتظر وفاء عرض فيلم «جبل الحريم»، وتدور أحداثه داخل فندق بمنطقة العين السخنة في مدينة السويس، حيث تتعرض مجموعة من النساء لمواقف تكشف عن جوانب متعددة من حياتهن وتحدياتهن، وتجسد فيه شخصية سيدة أرستقراطية مرت بمواقف صعبة في طفولتها تركت آثاراً عليها في الكبر.

ويتناول العمل عدداً من القضايا الاجتماعية والأسرية، منها العنف الأسري، والزواج العرفي، وتأثير الأهل على الأبناء، وقصص الحب الفاشلة وغيرها، ويشارك في البطولة سوسن بدر ونهال عنبر ونسرين أمين وأميرة العايدي ونانسي صلاح، تأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة.

كما تنتظر وفاء عرض مسلسل «السر» مع حسين فهمي ونضال الشافعي ومايا نصري، ويتناول قصة محامية على علاقة برجل أعمال، تكتشف سراً خطيراً بخصوصه، يؤدي لوقوع العديد من الخلافات بينهما، لكنه يحاول السيطرة عليها بنفوذه.

وكانت وفاء شاركت في رمضان الماضي، في مسلسلين على قناة «أبوظبي»، هما «حق عرب» مع أحمد العوضي ورياض الخولي، و«جودر» مع ياسر جلال ونور، إخراج إسلام خيري.