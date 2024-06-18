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4 نصائح للنوم خلال الأجواء الحارة

4 نصائح للنوم خلال الأجواء الحارة
19 يونيو 2024 00:58

ترجمة: عزة يوسف

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تتسبب درجات الحرارة العالية في عدم النوم أو الأرق، أو البقاء نائماً لفترة من الوقت نتيجة للإرهاق، مما يضر الجهاز المناعي وصحة القلب والمزاج، ويؤثر على التركيز، هنا ننصح ببعض الطرق لتحصل على نوم أفضل أثناء الجو الحار، حسبما ذكرها موقع «Very Well Health» الأميركي:

تبريد المكان 
حاول العثور على مكان بارد في منزلك يتدفق فيه الهواء، ويمكنك أيضاً تبريد المكان بفتح النوافذ واستخدام الستائر أثناء النهار لتحصل على البرودة في الليل، أو استخدام مروحة لتحريك هواء الغرفة.

الأقمشة القطنية 
يمكن أن تساعد ملابس النوم المصنوعة من أقمشة قابلة للتنفس مثل القطن أو الكتان في الحفاظ على برودة الجسم، كما يمكنك استخدام مرتبة أو وسائد التبريد لخفض درجة الحرارة، أو الاحتفاظ بمنشفة وثلج قريباً منك لتهدئة اليدين والجبهة قبل النوم.

الماء الفاتر
قد يبدو الاستحمام بالماء البارد هو الحل، غير أن الخبراء ينصحون بالاستحمام بالماء الفاتر ليساعدك على النوم، ويجب ألا يكون الماء ساخناً، كي لا يؤدي إلى المزيد من التعرق وعدم الراحة في الغرفة الحارة.

نظام ثابت
لا يمكنك دائماً التحكم في البيئة المحيطة التي تنام فيها، لكن يمكنك الحفاظ على نظام ثابت قبل النوم لتتمكن من النوم الجيد، مثل النوم في ميعاد محدد، وعدم مشاهدة الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل، مع تجنب تناول الطعام قبل وقت النوم.

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