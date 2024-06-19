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رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن نجاح خطة طواف الوداع للمتعجلين

رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعلن نجاح خطة طواف الوداع للمتعجلين
19 يونيو 2024 09:28

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، نجاح خطة الرئاسة لطواف الوداع للمتعجلين من حجاج بيت الله الحرام.
‏وقالت الرئاسة في خبر نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنها سخرت طاقاتها وإمكاناتها وكوادرها البشرية من منسوبي الرئاسة الدينية والمتطوعين، إضافة إلى تسخير التقنية والمنصات الرقمية والروبوتات الذكية؛ لإنجاح خطة طواف الوداع للمتعجلين، المرسومة مسبقاً ضمن خطط الرئاسة الدينية لموسم حج 1445هـ؛ لمواجهة ذروة توافد ضيوف الرحمن المتعجلين دينياً إلى المسجد الحرام بعد رمي الجمرات يوم الثاني عشر، لأداء آخر ما تبقى من مناسك الحج.
‏وأضافت أنها نفذت عدداً من المبادرات النوعية والمناشط الدينية في المرحلة الثالثة من الخطة، للتعامل بكفاءة مع تقاطر الأعداد المليونية إلى المسجد الحرام من الحجاج المتعجلين لإتمام نسكهم بأداء طواف الوادع.

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