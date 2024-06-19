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الترفيه

مسجد قباء بالمدينة المنورة مقصد لضيوف الرحمن بعد المسجد النبوي

مسجد قباء بالمدينة المنورة مقصد لضيوف الرحمن بعد المسجد النبوي
19 يونيو 2024 11:10

يقصد الكثير من ضيوف الرحمن المدينة المنورة في موسم ما بعد الحج، لزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والتشرّف بالسلام على رسول الله المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-، وكذلك زيارة العديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية، وذلك وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن أهم المساجد التي يحرص ضيوف الرحمن على زيارتها والصلاة فيها: مسجد قباء، الذي يُعد أول مسجد أسسه الرسول - صلى الله عليه وسلم - واختطه بيده عندما وصل إلى المدينة المنورة مُهاجراً إليها من مكة المكرمة، وشارك في وضع أحجاره الأولى، ثم أكمله الصحابة - رضوان الله عليهم-.

وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقصد مسجد قباء بين الحين والآخر، ليُصلي فيه ويختار أيام السبت غالباً ويحض على زيارته، وجاء في الحديث الشريف ( من تطهّر في بيته وأتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة فله أجر عمرة ).

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المصدر: وكالات
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