«ستارلاينر» إلى الأرض 26 يونيو

واشنطن (أ ف ب)

تعود المركبة الفضائية «ستارلاينر»، التي التحمت بمحطة الفضاء الدولية في السادس من يونيو الجاري، إلى الأرض اعتباراً من 26 يونيو، على ما أعلن مسؤولون في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» وشركة «بوينغ» المصنّعة للمركبة.

وكان من المفترض أن تستمر إقامة رائدي الفضاء اللذين تحملهما «ستارلاينر» في محطة الفضاء الدولية ثمانية أيام، لكنها مُدّدت بسبب مشكلات في الوقود وحالات تسرب لمادة الهيليوم.

وتهدف مهمة «ستارلاينر»، الأولى من نوعها على الإطلاق، إلى إثبات أن المركبة آمنة لاستخدامها في رحلات منتظمة لنقل رواد الفضاء.