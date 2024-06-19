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«فن أبوظبي» يتألق في الهند

«فن أبوظبي» يتألق في الهند
20 يونيو 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن فن أبوظبي، التابع لقطاع الثقافة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، مشاركة برنامج «آفاق الفنانين الناشئين 2023»، بإشراف مراد منتظمي، ومعرض «بوابة: مقام»، بإشراف الدكتورة فينيشا بورتر في معرض كوتشي في الهند، خلال الفترة من 12 يوليو إلى 15 أغسطس المقبلين.

ويتوجه فنانو «آفاق الفنانين الناشئين»، وهم: المها جارالله، وسامو شلبي، ولطيفة سعيد، إلى جانب فناني معرض «بوابة: مقام»، لعرض أعمالهم في صالة دوربار في مدينة كوتشي الهندية. 

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وقالت ديالا نسيبة، مديرة «فن أبوظبي»، إن المعرض يواصل توفير الفرص للفنانين الناشئين من الإمارات، ليتمكنوا من تطوير ممارساتهم، وعرض أعمالهم أمام جمهور جديد.

الهند
فن أبوظبي
الإمارات
دائرة الثقافة والسياحة
كوتشي
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