الرواد الروس يستبدلون بعض معدات إنذار الحريق في محطة الفضاء الدولية

أعلن أوليغ كونونينكو، رائد الفضاء الروسي، أن الرواد الروس استبدلوا بعض معدات إنذار الحريق الموجودة في وحدة "Zvezda"، التابعة لمحطة الفضاء الدولية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن كونونينكو قوله:"قمنا باستبدال أجهزة استشعار الدخان البصرية لنظام الكشف عن الحرائق الموجود في وحدة "Zvezda" في المحطة"، مشيراً إلى أن هذه المستشعرات مهمتها اكتشاف الدخان في حال ظهوره داخل الوحدة، وعند وصول الدخان إلى مستوى معين ترسل إشارة لنظام الكشف عن الحرائق، ويتم تفعيل إنذار الحريق.

وأوضح أن المستشعرات التي تم استبدالها تعمل بتقنيات الأشعة ما تحت الحمراء، وتتمتع بحساسية عالية، ويمكنها ملاحظة الدخان غير المرئي بالعين المجردة، لافتاً إلى أنه يمكن تأثير بعض العوامل مثل الغبار على عمل هذه المستشعرات وتؤدي إلى الإنذار في بعض الأحيان.