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الترفيه

دراسة حديثة تؤكد فوائد المشي لآلام الظهر

أشخاص يمارسون رياضة المشي في نزهة خارجية
20 يونيو 2024 16:21

خلص باحثون إلى أن المشي يمكن أن يكون وسيلة رخيصة وسهلة لمنع تكرار الإصابة بألم الظهر، حيث أظهرت التجارب أن المرضى الذين يقومون بالمشي يوميا يقل لديهم معدل تكرار آلام الظهر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية " بي ايه ميديا" أن الخبراء خلصوا إلى أن الأشخاص الذين يقومون بالمشي خمس مرات أسبوعيا لمدة 30 دقيقة، ويتلقون توجيها من اختصاصي علاج طبيعي، لا يصابون بالألم لفترة أطول بواقع الضعف مقارنة بالذين لا يتلقون أي مساعدة.

وقال الباحثون في الدراسة، التي نشرت في دورية لانسيت، إن المشي يمكن أن يكون له " تأثير عميق" على حالة صحية تؤثر على ثمانية من بين كل عشرة أشخاص في المملكة المتحدة، كما أنها تعد السبب الرئيسي للإعاقة في أنحاء العالم.

وقال مارك هانوك أستاذ العلاج الطبيعي في جامعة ماكواري في استراليا" المشي يعد تمرينا منخفض التكلفة ويمكن ممارسته بسهولة، حيث يمكن لأي شخص تقريبا القيام به، بغض النظر عن الموقع الجغرافي والمكان والعمر والحالة الاجتماعية والاقتصادية".

 وقالت ناتاشا بوكوفي الباحثة في جامعة ماكواري " المشي لا يحسن فقط جودة حياة الأشخاص، ولكنه يقلص أيضا حاجتهم للحصول على دعم الرعاية الصحية ومقدار الوقت الذي يقتطعونه من العمل بواقع النصف تقريبا". وأضافت" دراستنا أثبتت أن هذه وسيلة فعالة وسهلة لممارسة الرياضة يمكن أن يتم تطبيقها بنجاح على نطاق أوسع مقارنة بالأشكال الأخرى من الرياضة".

المصدر: د ب أ
آلام الظهر
المشي
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