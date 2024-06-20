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أجمل 7 مساجد في العالم

أجمل 7 مساجد في العالم
21 يونيو 2024 00:59

ترجمة: عزة يوسف
ينجذب السائحون من كل بقاع الأرض لرؤية المساجد الرائعة والبديعة المنظر التي تجمع بين الماضي والحاضر بجمالها وهندستها المعمارية الأنيقة، وإليك قائمة ببعض أجمل المساجد في العالم، حسبما ذكرها موقع «Best Diplomats» الأميركي:

المسجد الحرام
واحد من أروع معالم العالم أجمع، أكبر مسجد في العالم بمساحة 400 ألف و800 متر مربع، وبه معالم إسلامية مهمة أخرى، بالإضافة إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود، ومقام إبراهيم وبئر زمزم، ويستوعب أربعة ملايين مصلٍ.

جامع الشيخ زايد
صرح رفيع المستوى في أبوظبي، ويستوعب نحو 40 ألف مصلٍ، وبه 82 قبة بيضاء والعديد من الثريات الرائعة المزينة بكريستال سواروفسكي، وبه أكبر سجادة منسوجة يدوياً في العالم.

آيا صوفيا (تركيا)
لهذا المسجد في تركيا أهمية تاريخية كبيرة حيث شُيّد في الأصل ككنيسة ثم تحول إلى مسجد في العصر العثماني، وهو مما تبقى من العمارة البيزنطية الرائعة.

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بادشاهي (باكستان)
بني مسجد الإمبراطور أو مسجد بادشاهي عام 1673 من قبل الإمبراطور المغولي أورنجزيب، وهو ثاني أكبر مسجد في باكستان، حيث يسع 55 ألف مصلٍ، ويلخص العمارة المغولية التي ترمز إلى القوة والجمال.

المركز الإسلامي (كرواتيا)
يعتبر هذا المسجد في كرواتيا مثالاً مذهلاً للفن الإسلامي الذي يجمع بين الحداثة والأصالة، صممه الفنان الكرواتي الشهير «دو إركان دي إرمامونيا»، ويحتوي على قبة مقسمة إلى خمسة أجزاء تبدو معاً وكأنها عنصر واحد، كما أن به تصميمات وزخارف هندسية رائعة.

نصير الملك (إيران)
بُني مسجد نصير الملك في إيران في القرن التاسع عشر، بأوامر من ميرزا حسن، ويتميز بإضاءة رائعة، ويسمى بـ «المسجد الوردي»، بسبب تزينه بالبلاط الوردي، ويحتوي على حمام سباحة محاط بنباتات جميلة مزهرة مما يزيد من جاذبيته.

جامع (الهند)
أكبر مسجد في الهند ويسمى مسجد «جامع»، وبُني على طراز العمارة الهندية الإسلامية الجميلة من الرخام الأبيض والحجر الرملي الأحمر، ويتسع لـ25 ألف مصلٍ، ويحتوي على 3 قباب ومئذنتين وثلاث بوابات.

المساجد
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المساجد التاريخية
المسجد الحرام
جامع الشيخ زايد الكبير
آيا صوفيا
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