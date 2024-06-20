فاطمة الهاشمي.. رحلة مع «لغة الضاد» عبر الموسيقى

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

ترى الموسيقية ومغنية الأوبرا وعازفة البيانو والتشيللو، الإماراتية فاطمة الهاشمي، أن دمج كلاسيكيات الموسيقى الشرقية بإيقاعات غربية، هو مشروعها الفني الذي عملت عليه، وتفردت به منذ أن دخلت هذا المجال، موضحة أن حفلها الموسيقي الذي قدمته في المجمع الثقافي ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، أتى مناسباً لتحقيق حلمها، ورحلتها مع اللغة العربية عبر الموسيقى، لاسيما أنها لطالما حلمت أن تقدم لعشاق الأغنية العربية والموسيقى اللاتينية، رحلة فنية للجمهور تضيء من خلالها على جمال اللغة العربية عبر مزيج من الموسيقى العربية التقليدية والمعاصرة.



نجاح لافت

أعربت الهاشمي في حوارها مع «الاتحاد»، عن سعادتها البالغة باختيارها لتقديم الحفل الذي حمل عنوان «رحلة اللغة العربية عبر الموسيقى»، الذي تضمن الدمج بين كلاسيكيات الموسيقى الشرقية بإيقاعات غربية، مع الأوركسترا بقيادة المايسترو فاضل الحميدي، والذي حصد نجاحاً لافتاً وردود أفعال إيجابية عبر مواقع التواصل.



الزمن الجميل

وحول تحضيرها للحفل، أوضحت الهاشمي، أنها اختارت عدداً من الأغنيات العربية لمطربات الزمن الجميل وعمالقة الطرب الأصيل، مثل فيروز وماجدة الرومي، خصوصاً الأغنيات التي تناسب طبقة صوتها، لاسيما أنها اختارت الأغنيات الكلاسيكية التي تؤدى بالطريقة الأوبرالية، والتي دمجتها بإيقاعات غربية، مع أداء بديع على طريقتها الخاصة.



تجربة فريدة

وأوضحت الهاشمي، أنه رغم شعورها بالخوف، إلا أنها كانت تجربة فريدة من نوعها بالنسبة لها، خصوصاً أنها تحب التحدي، والتفرد في مجال الموسيقى، وهذا ما دفعها للغناء لكبار المطربات بطريقة أوبرالية، وبتوزيع أوركسترالي بإيقاعات غربية فريدة.



الرومي وفيروز

وحول اختيارها لأداء ماجدة الرومي وفيروز، قالت: بالنسبة لماجدة الرومي وجدت أن طريقة صوتها قريبة من الأوبرا، لذا فكان اختيار أغنياتها هو الأنسب، خصوصاً أنني سوبرانو، أما فيرز فأغلب ألحان أغنياتها كلاسيكية، وأداؤها قريب من خامة صوتي، لذلك وقع الاختيار عليهما، إلى جانب تأديتي بعض الأغنيات الأخرى التي تتناسب معي في غنائها بالطريقة الأوبرالية مثل «يا حبيبي تعالي» و«أنا قلبي دليلي».



ميني ألبوم

وحول تفكيرها في المستقبل بإصدار ألبوم غنائي خاص بها، قالت: جهزت بالفعل 3 أغنيات خاصة بي منذ فترة، وصدرت عبر حساباتي بمواقع التواصل، هي «أيلول» من ألحان نصير شمة، و«اثنين» من ألحان فايز السعيد، والأخيرة أغنية بالإنجليزية من ألحاني بعنوان (Your Name)، وأتمنى في المستقبل تجهيز 3 أغنيات أخرى، وجمعها في «ميني ألبوم» يصدر إلكترونياً.



دعم المواهب

الهاشمي التي حصلت على عدة جوائز موسيقية، منها جائزة التميز كـ«أفضل عازفة إماراتية»، والمركز الرابع خليجياً في مسابقة «شوبان الخليج الأول» بالكويت، وجائزة العويس في دبي، إضافة إلى كونها عضواً في «الأسوشيتيد بورد» في المدرسة الملكية للموسيقى في بريطانيا، قالت: هذه الإنجازات تحسب للمرأة الإماراتية بشكل عام، فأنا أسعى بأن أكون قدوة للجيل الجديد، وأعمل في المجال الموسيقي إدارياً، حيث أريد المساعدة في تأسيس البنية التحتية لفنون الأداء التقليدية، ومساعدة ودعم المواهب في إظهار إبداعاتهم في مختلف الفنون الموسيقية.



أكاديمية موسيقية

قالت الموسيقية فاطمة الهاشمي، إنها تطمح إلى تأسيس أكاديمية خاصة بالموسيقى، وقالت: أكرس إبداعاتي في المجال الموسيقي لخدمة المجتمع، وأحلم بتأسيس معهد فني موسيقي، يهدف إلى تعليم وتثقيف المواهب الشباب، والجيل الواعد، وتأسيسهم موسيقياً، لإثراء المشهد الفني في الإمارات، بظهور كوادر جديدة في العزف والأداء بمختلف أنواع الفنون.